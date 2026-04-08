Cerca de 70 pilotos se darán cita en el VII Rally Todo Terreno 'Jaén Mar de olivos'

JAÉN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una docena de municipios de la provincia de Jaén serán escenario de la celebración del VII Rally Todo Terreno 'Jaén Mar de Olivos', una prueba valedera para el Campeonato de España de Rallies Todo Terreno que se desarrollará del 10 al 12 de abril con la participación de cerca de 70 pilotos, incluidos algunos procedentes de Portugal.

El Palacio Provincial de la Diputación ha acogido este miércoles la presentación de esta competición, un acto en el que han participado el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, José Ayala, y el presidente del Club Deportivo Jaén Mar de Olivos 4X4, Marcos Gutiérrez, que es la entidad que organiza esta carrera.

Reyes ha subrayado que "una vez más, Jaén se va a convertir en escenario de primer nivel para el deporte del motor", acogiendo una prueba que forma parte del Campeonato de España de Rallies Todo Terreno GT2i y que "reúne a los mejores especialistas nacionales en esta disciplina".

La Diputación de Jaén patrocine esta prueba que va a discurrir por un total de 360 kilómetros a través de diferentes caminos de los términos municipales de Jaén, Fuerte del Rey, Cazalilla, Lahiguera, Arjona, Mengíbar, Mancha Real, Torrequebradilla, Jimena, Begíjar, Baeza y Úbeda.

Para el presidente de la Administración provincial, este rally "es una oportunidad para poder ver y disfrutar de este deporte en directo y también para promocionar" la provincia. La prueba de Jaén será la segunda de esta competición nacional, tras su arranque los días 6 y 7 de marzo en Guadalajara y su posterior paso por otras zonas de España, como Cuenca, Lorca, Extremadura, Aragón y Zaragoza, completando el calendario nacional conformado por siete pruebas.

La celebración de esta séptima edición del Rally 'Jaén Mar de Olivos', a juicio de Reyes, "consolida esta cita como una de las más destacadas y espectaculares del calendario nacional", porque "si hay algo que hace especialmente singular a esta prueba es, sin duda, la propia identidad de nuestro territorio".

En este sentido, ha puesto de relieve que la provincia de Jaén ofrece una orografía "privilegiada" para la práctica del rally todoterreno, ya que cuenta con "una combinación única de sierras, campiñas y extensas zonas de olivar que configuran un terreno exigente, técnico y muy atractivo tanto para los pilotos como para los aficionados".

Reyes ha agregado que está enmarcado en un entorno natural incomparable" como es el "mar de olivos, esos más de 70 millones de olivos que lo componen, esa seña de identidad de nuestra provincia que se convierte en protagonista y en un elemento diferenciador de esta prueba a nivel nacional".

Por todo lo anterior, el máximo responsable de la Diputación ha incidido en que se trata de "una gran oportunidad de promoción" de la provincia, además de suponer una "excelente ocasión" para proyectar la imagen de Jaén al exterior como destino vinculado al deporte, la naturaleza y el turismo activo.

A esto se suma "el retorno inmediato" que supone la presencia de los pilotos y equipos participantes en este rally, lo que "repercute directamente en hoteles y establecimientos comerciales y gastronómicos de nuestra tierra".

El presidente del club encargado de organizar esta carrera ha sido el encargado de desgranar los principales hitos de una cita con el automovilismo que se iniciará este próximo viernes con la presencia de los coches y los pilotos y concluirá el domingo con la ceremonia de entrega de premios.