La Comisión del PFEA aprueba que los ayuntamientos de Jaén puedan sumar el Plan de Empleo de la Diputación

Imagen de la Comisión del PFEA en la que han aprobado que los ayuntamientos jiennenses puedan sumar el Plan de Empleo de la Diputación - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), celebrada esta semana, ha aprobado que los ayuntamientos jiennenses puedan sumar al PFEA las cantidades que reciban a través del Plan Especial de Empleo de la Diputación Provincial de Jaén. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha participado junto al subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, en la celebración de esta comisión, en la que se ha dado el visto bueno por unanimidad a este asunto.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, este Plan Especial de Empleo, dirigido a los ayuntamientos jiennenses menores de 20.000 habitantes, cuenta con una dotación económica superior a los tres millones de euros "para la generación de jornales por parte de estos consistorios", unos jornales que, tras lo aprobado en esta comisión, se podrán sumar también a los que se crearán a través de las obras incluidas en el PFEA.

A través de este plan, los ayuntamientos "recibirán ayudas que oscilarán entre 27.000 y 42.000 euros, en función del tamaño de su respectivo municipios, para financiar los gastos de contratación de trabajadores, cuyos jornales computarán también para acceder tanto al subsidio como a la renta agraria", ha explicado Agea.

En contexto, este Plan Especial de Empleo es el quinto que ha convocado la Diputación Provincial de Jaén, que en total, las cinco convocatorias suman más de 30 millones de euros.