Una decena de jóvenes ya han solicitado la ayuda para adquirir una vivienda en la Sierra de Segura (Jaén)

Los diputadas Isabel Uceda (izq), Javier Perales y María Dolores Ruiz - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha presentado la convocatoria de ayudas impulsada por la Diputación de Jaén para facilitar que personas jóvenes puedan adquirir una vivienda en la Sierra de Segura (Jaén). Cerca de una decena de jóvenes ya han solicitado estas ayudas convocadas por la Administración provincial.

"La Diputación de Jaén ha puesto en marcha esta línea de subvenciones para contribuir al reto demográfico en el marco de la Estrategia de Desarrollo Territorial de la Comarca de la Sierra de Segura", ha dicho el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales.

El diputado ha incidido también en el papel que juega el Centro de Innovación Territorial (CIT) en esta acción como "motor para el análisis y diseño de actuaciones adaptadas a las necesidades de la comarca, con el objetivo de impulsar su desarrollo social, económico y poblacional".

"Cerca de una decena de personas se han inscrito ya a esta convocatoria de ayudas desde su publicación en el BOP el pasado 17 de diciembre", ha señalado Perales, que asimismo ha recordado que el plazo de inscripción expira el próximo 30 de noviembre de 2026.

Esta línea de subvenciones cuenta con un presupuesto de un millón de euros sufragado con fondos propios de la Diputación, lo que supone, según Perales, "una apuesta firme por favorecer que las personas jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en la Sierra de Segura".

La ayuda máxima podrá alcanzar el diez por ciento de los primeros 100.000 euros subvencionables, que incluyen el precio de adquisición de la vivienda y los gastos de notaría y registro, con un límite de 10.000 euros por vivienda.

Las personas interesadas en estas ayudas no deberán tener más de 35 años y poseer nacionalidad española, o tener autorización de estancia o residencia legal en España y no hallarse incursas en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, incluida la de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones.

Además, no podrán ser propietarios o ser usufructuarios de alguna vivienda en España y que el inmueble a adquirir vaya a constituir la residencia habitual y permanente de las personas beneficiarias por un plazo mínimo de cinco años desde la fecha de su adquisición.

De igual forma, la vivienda adquirida deberá cumplir los siguientes requisitos: estar construida, hallarse en uno de los 13 municipios de la comarca de la Sierra de Segura y no superar los 150.000 euros de precio, excluidos los gastos y tributos inherentes a la adquisición.

La ayuda ascenderá al diez por ciento del precio de adquisición de la vivienda, que los propietarios podrán dedicar al ahorro en la compra, siendo la cuantía máxima a conceder de 10.000 euros por vivienda.

En la presentación de estas ayudas han participado también la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, y de la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz.