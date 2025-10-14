Defensa señala el avance en las obras del campus principal de Cetedex, en Jaén, y prevé que "en un año esté operativo"

JAÉN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, ha señalado el avance en las obras del campus principal del Centro de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), en Jaén, y ha estimado que "en un año esté operativo".

Así lo ha puesto de relieve en la visita que ha realizado este martes a los terrenos en los que se está construyendo este centro de I+D+I que estará especializado en tecnologías duales para el desarrollo, pruebas y certificación en áreas como la lucha antidrón, los vehículos autónomos y conectados y la inteligencia artificial.

Una visita en la que ha estado acompañada por el alcalde de la capital, Julio Millán; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes; el director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el teniente general Enrique Campo; y el presidente de la Caja Rural de Jaén, Juan Nuñez, entre otros.

Valcarce ha destacado el enorme avance experimentado por las obras del Cetedex, un proyecto que se encuentra ya en su ecuador. "Tenemos la intención de que en un año esté operativo, ya que estará terminado el campus principal", ha apuntado.

Contará con "una plantilla de cien personas trabajando en los proyectos que ya están en marcha, que son proyectos tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial, a la lucha antidron y a los vehículos inteligentes".

Al hilo, la secretaria de Estado de Defensa también ha remarcado el impacto del Cetedex en la provincia de Jaén a nivel económico --puesto que ya se han ejecutado un total de 104 millones de euros en este proyecto--, pero especialmente a nivel empresarial y tecnológico.

"Son muy importantes los proyectos tecnológicos y el efecto tractor en la economía, gracias a la gran capacidad que tiene para atraer inversiones de la industria de defensa, que ya está haciendo que empresas se hayan ubicado en la provincia de Jaén al calor del Cetedex, como Escribano o FMG", ha comentado.

PROYECTO ESTRATÉGICO

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Diputación, quien ha valorado el avance en las obras del campus principal de un centro que ha calificado de "estratégico" para el territorio jiennense.

De este modo, ha subrayado la fuerte capacidad de tracción empresarial que tiene ya el Cetedex, aun sin ponerse en marcha, como se refleja en el anuncio de la instalación de empresas como SAPA Placencia, Escribano o FMG.

Reyes ha agradecido al Ministerio de Defensa y al INTA el trabajo para la puesta en marcha del Cetedex, en el que el Gobierno de España invertirá más de 220 millones de euros. Y ha recordado también que la Administración provincial ha colaborado de forma permanente con este proyecto, por ejemplo, con la cesión de las 640 hectáreas en las que se va a construir el campo de pruebas avanzado y en cuya adquisición también ha colaborado la Caja Rural de Jaén.

El alcalde de la capital, Julio Millán, ha aludido, igualmente, a la buena marcha de esta actuación: las obras de cimentación están terminadas y el INTA mantienen diciembre de 2026 como fecha tope, destacando el gran trabajo sobre el terreno que ha llevado a construir incluso un tanque de tormentas.

Ha recordado que este campus principal se construye en terrenos cedidos por el Ayuntamiento en el Parque Empresarial Nuevo Jaén. En concreto, 80.000 metros cuadrados entregados en su anterior etapa como regidor "en apenas un mes", lo que demuestra el compromiso municipal con esta infraestructura.

"Donde otros solo veían una declaración de intenciones, en aquel momento decidimos apostar por lo que hoy ya podemos decir que es una realidad", ha dicho, no sin resaltar también "el trabajo municipal para atraer empresas tecnológicas vinculadas al desarrollo de competencias que necesita Defensa".

CONFIANZA

Se trata, según ha manifestado, de "un esfuerzo encaminado a fomentar la inversión y generar confianza" y que se ratifica, además, con la inversión del Gobierno de España, la vinculación con la formación del talento con la UJA y la Diputación, que se encarga de la disponibilidad del suelo para el campo de pruebas avanzadas.

Millán se ha detenido, asimismo, en el personal del Cetedex y ha señalado que el Ministerio de Defensa ha anunciado 68 nuevas plazas de distintos niveles que saldrán publicadas en BOE a finales de año. Con ellas, sería un centenar al servicio del centro.

"Va a situar a la ciudad de Jaén y a la provincia como referente en estas materias y situando a Jaén como un centro estratégico a nivel nacional e internacional para a industria de la defensa y la inteligencia artificial", ha incidido la primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia, María Espejo. A su juicio, "el Cetedex es un ejemplo de que la colaboración entre administraciones es fundamental para potenciar el desarrollo socioeconómico de Jaén.