La Diputación abre en Jaén capital una nueva oficina del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación

JAÉN 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha abierto en la capital jiennense una nueva oficina del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Administración provincial. El contar con una sede de este servicio --ubicada en la calle Bernabé Soriano-- se produce después de que el Ayuntamiento de Jaén haya delegado recientemente la gestión de sus tributos municipales a la Diputación.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha sido el encargado de inaugurar la nueva oficina, ha remarcado que "está en el centro de Jaén, con lo cual facilitamos el acceso y la llegada de la ciudadanía en general y también, por supuesto, la comodidad para los propios trabajadores y trabajadoras de esta oficina, que es fruto del acuerdo con el Ayuntamiento de la capital para llevarle la gestión tributaria, en este caso la liquidación, la inspección y la recaudación de tributos".

Al respecto, el presidente de la Corporación provincial se ha mostrado "especialmente orgulloso de instrumentos como este, por su nivel de eficiencia y eficacia, igual que de la gestión de los Servicios Sociales y de la labor de los trabajadores y trabajadoras en general de la Diputación".

En esta línea, Reyes ha hecho hincapié en que la Diputación recauda "para 95 municipios de la provincia de Jaén y podemos decir orgullosos que de cada 100 euros que los ayuntamientos nos dan para gestionarles, la Diputación Provincial les recauda 95".

A su juicio, esos datos del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación son "muy buenos", ya que representa "más del 91 por ciento en voluntaria y casi el 50 por ciento en ejecutiva", lo que hace que "los ayuntamientos se fíen de la Diputación Provincial en muchos ámbitos y especialmente en el de la recaudación, porque además en los últimos años hemos devuelto a los consistorios el 40 por ciento del premio de cobranza que se les cobra cada año por el servicio que se les presta".

Más allá de la devolución del premio de cobranza, Reyes ha destacado otras ventajas de este servicio para los municipios, como "el anticipo cada mes de la doceava parte de la recaudación anual sin cobrar intereses a los ayuntamientos". "Este es el nivel de eficiencia de nuestro sistema, que también usan muchas comunidades de regantes que confían y ceden la gestión a la Diputación Provincial, dada la credibilidad y el buen hacer de nuestro servicio", ha apostillado.

Por todo ello, el máximo responsable de la Administración provincial se ha mostrado "convencido" de que el Ayuntamiento jiennense "ha hecho lo adecuado y ha pensado en lo mejor para Jaén", porque "contar con un buen sistema de recaudación supone más recursos públicos que gestionar, más justicia a la hora de cobrarlos y todo eso redundará en beneficio de la ciudadanía de la capital".

Por su parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha agradecido a la Diputación su disposición para colaborar con el Ayuntamiento y la ciudad de Jaén para avanzar en diferentes acciones. Una de ellas es el convenio firmado con esta institución para la gestión, la recaudación e inspección de todos los tributos municipales.

El primer edil ha explicado que, dada la complicada situación económica del Ayuntamiento de Jaén, "es necesario llevar a cabo medidas para mejorar la gestión y ser más eficaces en todos los sentidos y, precisamente, la recaudación es una de las más importantes".

En este sentido, Millán ha detallado que con la rúbrica de este acuerdo no se pretende "subir los impuestos, tal y como argumenta el PP, sino establecer una forma eficaz de gestión con el objetivo de que la tributación sea más justa, y el convenio firmado con la Diputación Provincial permitirá aprovechar y optimizar los recursos en el Ayuntamiento".

De esta forma, ha asegurado que este convenio "no solo contribuirá a mejorar y avanzar en la mejora de la recaudación y, por tanto, en la situación del Ayuntamiento y de la ciudad, sino que también permitirá implementar la atención a la ciudadanía". Por último, Julio Millán ha resaltado que el hecho de contar con una oficina en la calle Bernabé Soriano "supondrá dinamizar el centro histórico y su área comercial".