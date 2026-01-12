La Diputación desarrolla una plataforma para que la provincia de Jaén sea destino turístico inteligente

Jornada 'Jaén Paraíso Interior, destino inteligente'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén trabaja en el desarrollo de la Plataforma Inteligente de Destino (PID Jaén), un proyecto que cuenta con una inversión que supera los 4,6 millones de euros, cofinanciado con fondos europeos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El objetivo, según el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, es impulsar "la transformación digital del modelo turístico de la provincia para atraer a un mayor número de visitantes y conocer en mayor profundidad sus necesidades y preferencias".

Así lo ha expuesto el presidente en la inauguración de la jornada 'Jaén Paraíso Interior, destino inteligente'. En este foro, en el que también ha intervenido el presidente de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), Enrique Martínez, Reyes se ha dirigido a representantes del sector empresarial de la provincia y de los ayuntamientos jiennenses a quienes ha asegurado que esta plataforma inteligente de destino "marca un antes y un después" para Jaén Paraíso Interior.

"El turismo ha sido una actividad económica que ha tenido un cambio espectacular en los últimos 30 años, gracias al esfuerzo y al trabajo que han hecho los empresarios y las empresarias apostando por la calidad, por la singularidad y las oportunidades que tenemos en los 97 municipios".

El presidente de la Diputación ha afirmado que "el turismo, junto con el olivar y las políticas sociales son los tres pilares económicos que mantienen la población en el territorio". Por eso, desde la Diputación se están aprovechando aquellas oportunidades que surgen, como es el caso de los fondos del Plan de Recuperación del Gobierno de España.

En este sentido, Reyes ha recordado los planes de sostenibilidad turística que gestiona la Administración provincial y ha puesto el acento en esta plataforma inteligente de destino, que "va a ser una oportunidad que tienen los empresarios y empresarias del sector turístico de la provincia de Jaén de digitalización, para poder comercializar un producto de calidad como han hecho a lo largo de todos estos años".

Con PID Jaén se incorporan componentes de innovación tecnológica y sistemas que permitirán aprovechar de manera eficiente los datos generados por un turismo inteligente que ofrece información en tiempo real para la toma de decisiones basadas en evidencias y fortaleciendo la coordinación público-privada.

Con la nueva plataforma se dispondrá de un sistema único de datos, interoperable con el resto del sistema a nivel nacional gracias a la comunicación entre plataformas inteligentes de destino, así como de una cartera de soluciones digitales adaptadas a las necesidades de los ayuntamientos y de las empresas del sector.

En el marco de este proyecto también se renovará el portal web, la app y la oficina virtual de Jaén Paraíso Interior y se situará al oleoturismo en el mapa de la inteligencia turística al nivel de otras ofertas basadas en la gastronomía como puede ser el enoturismo.

El presidente de Segittur, Enrique Martínez, ha señalado que están culminando "un trabajo de años de diálogo con los entes locales, porque el turismo es una actividad privada que sucede en un entorno público, lo prestan empresas privadas, pero sucede sustentado en servicios públicos".

Por eso, lo que hace la Plataforma Inteligente de Destinos es conciliar esos dos mundos, el público y el privado, para atender al turismo de una forma que hasta ahora no se había hecho, teniendo presentes a los gestores públicos de ese destino, a los empresarios, a los trabajadores, a los ciudadanos y a los turistas".

En este nuevo ecosistema digital de colaboración e inteligencia turística, Enrique Martínez ha puesto de manifiesto que frente a planteamientos anteriores, "en los que cada uno hacía su propio diagnóstico de los problemas y los enfrentaba con una solución del tipo tecnológico u organizativo que fuera".

Ahora, lo que se ha hecho es detectar cuál es el conjunto de problemas del país y "poner al servicio de la totalidad de los destinos una serie de infraestructuras básicas, y además, ya de forma competitiva, decir a otras diputaciones, comunidades o ciudades que presentaran proyectos sobre esta base para que fueran capaces de crecer más todavía".

Por último, el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, que también ha asistido a la apertura de la jornada, ha reconocido el esfuerzo de la Diputación Provincial de Jaén para exprimir la oportunidad única que supone el Plan de Recuperación del Gobierno de España para avanzar sólidamente en el plano turístico.

"El verdadero motor de proyectos turísticos para la provincia de Jaén son los más de 90 millones de euros del Plan de Recuperación del Gobierno de España para el sector turístico en nuestro territorio, que se ha convertido en una punta de lanza para la provincia de Jaén con una importancia estratégica para la economía y el empleo en la provincia", ha dicho Fernández.

De esta manera ha valorado el respaldo del Gobierno de España al sector para poder posicionar un modelo de turismo que siga abanderando a la provincia de Jaén como un destino de interior privilegiado y atractivo.

A lo largo de la mañana, en esta jornada 'Jaén Paraíso Interior, destino inteligente' han intervenido expertos en turismo inteligente y técnicos que trabajan en el proyecto PID Jaén. Además, se ha contado con la participación de los ayuntamientos y de la empresa que está desarrollando la Plataforma Inteligente de Destino.

Los diputados de Promoción y Turismo y de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Francisco Javier Lozano e Inés Arco, respectivamente, clausuran este encuentro organizado por la Diputación con la colaboración de Segittur.