La Diputación de Jaén acoge la presentación de un libro sobre el origen y la historia de Noalejo

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, en la presentación del libro 'El señorío de Noalejo (siglos XVI-XIX). Repoblación y poder señorial en un territorio de frontera'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha participado en la presentación del libro 'El señorío de Noalejo (siglos XVI-XIX). Repoblación y poder señorial en un territorio de frontera'. El Aula de Cultura del Palacio Provincial ha acogido el acto de presentación de esta publicación, elaborada por el área de Historia Moderna de la Universidad de Jaén y coordinada por Francisco Javier Illana y José Miguel Delgado, con la colaboración de la Administración provincial y del Ayuntamiento de Noalejo.

En este contexto, Reyes ha señalado que "en este libro confluyen dos instituciones que han unido esfuerzos para sacar adelante el mayor y más completo trabajo de investigación sobre la fundación y la historia de Noalejo". "Por un lado, el Ayuntamiento de Noalejo, que ha comprendido la importancia de investigar, estudiar, recuperar y poner en valor la historia del municipio; y por otro, la Universidad de Jaén, que desempeña un papel clave en la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento a la sociedad", ha destacado.

La obra 'El señorío de Noalejo (siglos XVI-XIX). Repoblación y poder señorial en un territorio de frontera' reúne nueve capítulos elaborados por investigadores de las universidades de Jaén, Córdoba y Complutense de Madrid, así como del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Los trabajos abordan el señorío de Noalejo desde distintas perspectivas, entre ellas el proceso político de su creación, las trayectorias personales de los señores y sus redes clientelares, las resistencias de las comunidades locales frente al poder señorial, las posesiones económicas vinculadas a su mayorazgo, la articulación territorial del señorío o los restos arqueológicos conservados en el actual municipio.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha destacado que "esta obra ofrece la posibilidad, no solo de conocer mejor el pasado de Noalejo, sino también de entender cómo ha llegado a ser el municipio que hoy es. Porque siempre es importante saber de dónde venimos para definir hacia dónde vamos", ha apuntado.

Por su parte, el alcalde de Noalejo, Antonio Morales, ha afirmado que con esta publicación "Noalejo reconoce su historia y su identidad, porque durante mucho tiempo fuimos un pueblo sin pasado documentado. Merecíamos una reparación histórica y asumimos la responsabilidad de dotar a nuestro municipio de sus raíces con una obra profunda, rigurosa y valiente".

La fundación de Noalejo estuvo vinculada a la creación de un señorío en estas tierras, cuya primera titular fue Mencía de Salcedo, servidora de la emperatriz Isabel de Portugal y de Felipe II, quien adquirió a la Corona la jurisdicción civil sobre este territorio.

La figura de la fundadora de Noalejo, envuelta en la leyenda a la que tradicionalmente se alude para explicar el origen del municipio, así como la de los posteriores titulares del señorío, es objeto de un amplio análisis en esta obra. El libro recoge además investigaciones que abarcan cuatro siglos de historia e incluye también el periodo previo de dominio musulmán, analizando la evolución del municipio a lo largo del tiempo, como ocurrió con tantas otras villas.

Asimismo, la publicación aborda aspectos como los conflictos jurisdiccionales y los pleitos entre concejos vecinos y señores, o el trazado urbano diseñado para afrontar el crecimiento del municipio. La obra concluye con una propuesta para recuperar parte del patrimonio inmueble de la época, cuyos vestigios aparecen documentados y fotografiados en el propio libro.