La Diputación de Jaén acoge la presentación de un libro de refranes realizado por usuarios de ayuda a domicilio

JAÉN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha acogido este jueves la presentación de libro 'Recuerdos entre refranes', en el que se recogen aportaciones de personas usuarias de la ayuda a domicilio.

La publicación ha sido editada con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores por la firma Atende, filial de Clece, empresa concesionaria encargada de prestar en los municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes este servicio que gestiona la Administración provincial.

El gerente de Clece y filiales, Federico Díaz; el jefe de Servicio de Ayuda a Domicilio de Atende, Pedro Miguel Fernández, y la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, han participado en su presentación.

Esta última ha agradecido la puesta en marcha de iniciativas como este libro de refranes y, en general, la labor que realiza Clece Atende para prestar el servicio de ayuda a domicilio, "uno de los más valorados que hay en la provincia".

Además, "da empleo a algo más de 1.800 auxiliares que atienden a un número de usuarios también muy importante", y sobre todo "permite que las familias de las personas usuarias estén más tranquilas porque saben que su familiar está bien atendido".

La responsable de Políticas Sociales ha alabado que esta empresa "siempre vaya un puntito más allá", llevando a cabo propuestas como la edición de este libro de recuerdos entre refranes, que es "una actividad entrañable" por la que ha trasladado su enhorabuena.

"Hablamos de nuestros mayores como guardianes de la sabiduría popular, pero además esta iniciativa puede servir incluso de actividad intergeneracional, porque también hablamos de recuerdos, de lo que es la experiencia que se puede manifestar y comunicar a las generaciones más jóvenes", ha destacado.

Por todo ello, la vicepresidenta ha asegurado que desde la Diputación siempre se va a colaborar con este tipo de actividades "porque son un complemento a lo que es el perfil profesional".

"Es decir, la actividad profesional que se desarrolla y el servicio tan importante que se presta en por parte de Atende, que insisto es una de las prestaciones en nuestra provincia que mejor valorada está y que atiende a más personas", ha añadido.

En este evento, se ha hecho entrega de un ejemplar a las personas que han participado en la elaboración de esta obra, que incluye más de 40 proverbios españoles, una explicación sobre su significado y el recuerdo que les traen a las personas que los han aportado.

Se trata del cuarto libro de estas características que edita Atende, una iniciativa en la que colabora la Diputación y con la que se pretende, no solo poner en valor y salvaguardar el acervo cultural que suponen los refranes, sino también luchar contra la soledad no deseada.

De ahí que, para recopilar estos dichos, las personas usuarias de este servicio han charlado con sus auxiliares, a los que han explicando qué recuerdos les provocaban esos refranes.