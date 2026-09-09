Diputación de Jaén alaba la labor de AFA Cazorla para mejorar la calidad de vida de enfermos de alzhéimer y sus familias

CAZORLA (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha alabado este miércoles la labor de la Asociación de Familiares y Personas Afectadas por Alzheimer de la comarca de la Sierra de Cazorla (AFA Cazorla) para mejorar la calidad de vida de los enfermos.

Así lo ha indicado durante una visita a su sede en el municipio cazorleño, que también ha contado con el alcalde, José Luis Olivares, y el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, entre otros.

Latorre ha destacado los 20 años que la entidad lleva prestando sus servicios, "con profesionales maravillosos que se afanan cada día por mejorar la vida de estas familias y de estas personas que tienen esta terrible enfermedad".

Con motivo de esta visita, ha mantenido una reunión con Pilar Jareño, presidenta de la asociación, que actualmente atiende a una treintena de pacientes en esta comarca y que cuenta con el apoyo de la Administración provincial desde hace más de 13 años.

"En este tiempo, hemos invertido más de 30.000 euros en la ejecución de distintos programas y vengo a mostrar el compromiso actual de la institución anunciando que vamos a colaborar con 20.000 euros en la adquisición de ese vehículo que es necesario para trasladar a estos pacientes, para ayudar a las familias a mejorar su calidad de vida", ha afirmado.

En esta línea, ha apuntado en que "ese compromiso claro" con esta entidad también existe "con el resto de asociaciones de la provincia de Jaén". De hecho, según ha añadido, la Diputación invierte "al año más de 350.000 euros en ayudar a colectivos de este tipo, más de 150 entidades a lo largo y ancho de la provincia de Jaén".

Este apoyo contribuye a que puedan realizar su labor entidades como AFA Cazorla, a cuya presidenta y a todos los trabajadores Juan Latorre ha querido "agradecer ese trabajo que llevan desempeñando durante tantísimo tiempo".

Un respaldo que "debería dar la Junta de Andalucía, para prestar este servicio ayudando a estas asociaciones a que puedan desarrollar este trabajo con normalidad". "Pero, ante un problema de esta magnitud, la Diputación, como siempre, está cerca del territorio, cerca de la comarca de Cazorla y vamos a ayudar a esta asociación a adquirir este nuevo vehículo en el que vamos a colaborar aportando más de 20.000 euros", ha dicho.

Por su parte, el alcalde ha subrayado que "hay servicios asistenciales que en el territorio rural son imprescindibles" y, si no fuera por entidades sociales, en este caso como la de alzhéimer de la comarca de Cazorla, la vida de los vecinas "sería bastante peor".

En este contexto, Olivares ha expuesto la situación que atraviesa actualmente esta asociación, a la que "se le ha roto la furgoneta para desplazar hasta el Centro de Día a los enfermos". "Esa voz de alarma que ponía su presidenta y toda su junta directiva, llegaba hasta la Diputación y hoy estamos muy contentos de recibir a su presidente, a Juan Latorre, para poder dar un poco ver luz y certeza a la situación de angustia de financiación de un servicio esencial que echaríamos de menos", ha añadido.

SERVICIO FUNDAMENTAL

El regidor ha hecho hincapié en que presta un servicio fundamental para los pacientes de alzhéimer y también de párkinson "y que viene luchando contra viento y marea sin una financiación estable por parte de quien tiene la competencia, que es la Junta de Andalucía".

Pese a ello, según ha valorado, "están trabajando muchísimo para prestar un servicio a todos los vecinos y vecinas de la comarca de Cazorla cuando llega esta temible enfermedad y la angustia a las familias".

Finalmente, Pilar Jareño ha explicado que desde AFA Cazorla se llevan a cabo "estimulaciones cognitivas, gimnasia, actividades de recuperación o mantenimiento". Además, enfatizado el "desahogo" que supone el centro de día para los familiares.

"Gente que trabaja y que no puede cuidarlos por la mañana, así que en nuestro centro están hasta las cinco de la tarde, les damos la comida y les viene muy bien este servicio tanto a los pacientes como a los familiares", ha comentado.