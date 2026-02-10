La Diputación de Jaén analiza los daños causados por el temporal en su red viaria para planificar obras de emergencia

Visita a una de las carreteras afectadas. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén está analizando los desperfectos que el temporal de lluvia y viento ha provocado en la Red Viaria Provincial para planificar las obras de emergencia que haya que ejecutar para garantizar la seguridad del tráfico.

Así lo ha indicado el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, quien ha visitado este martes la carretera JA-9102, que une Chiclana de Segura y Castellar, y la JV-6022 Castellar a la A-6201. Ambas se han visto afectadas, pero se encuentran abiertas al tráfico.

Agea ha explicado que siguen "conociendo las incidencias de este temporal para hacer un seguimiento muy cercano de los problemas" que hay en las carreteras titularidad de la Administración provincial y "para intentar que se retome la normalidad lo antes posible".

En la actualidad, dos carreteras de la Red Provincial de la Diputación permanecen cortadas: la JV-5001 Marmolejo a La Centenera, y la JV-3043 Lupión a Estación Linares-Baeza, según ha informado esta administración.

"Y estamos trabajando en incidencias que están provocando dificultades en la circulación por el barro o por algún árbol caído y estamos valorando aquellos desprendimientos que impliquen una actuación más importante para empezar a ejecutar dichas actuaciones", ha explicado.

Con respecto a las vías que ha visitado este martes, ha detallado que en la que une Chiclana de Segura y Castellar por Venta de los Santos "hay varios deslizamientos y movimientos de tierra que va a requerir de escolleras para la contención de las laderas". En la JV-6022 en Castellar, "el agua se ha salido de su cauce y ha provocado algunos problemas en la calzada". No obstante, "ya está limpia y están circulando los vehículos".

En este recorrido que el diputado lleva a cabo para conocer sobre el terreno el estado de la Red Viaria Provincial, ha agradecido a los distintos equipos de conservación de carreteras "su entrega y su falta de descanso" para que "puedan tener a día de hoy una circulación segura". Un mensaje que ha hecho extensivo "a los técnicos que están echando horas para coordinar todo el dispositivo".

A pesar de este intenso trabajo, ha apelado a la prudencia y a la precaución de los conductores y ha recordado que la Diputación de Jaén cuenta con 4,6 millones de euros para la conservación de las carreteras.

"El presidente anunció que se declararía zona catastrófica esta provincia y aprovecharemos todas las ayudas que surjan para seguir mejorando nuestras carreteras como lo estamos haciendo aumentando nuestro presupuesto en este 2026 que asciende a 25 millones de euros", ha concluido.