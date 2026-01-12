La Diputación de Jaén anuncia la "inminente" puesta en servicio del puente de acceso a La Loma de Mari Ángela

Visita al puente de La Loma de Mari Ángela. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

SANTIAGO-PONTONES (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha anunciado que el nuevo puente de acceso a la población de la Loma de Mari Ángela, en el término municipal de Santiago-Pontones, se pondrá en servicio de manera "inminente", dado que "ya está terminada y solo falta instalar la señalización vertical".

Así lo ha indicado este lunes durante una visita a esta infraestructura, donde ha añadido que también se va "a ejecutar la carretera que discurre entre el puente y este núcleo de población para culminar esta obra tal y como estaba prevista".

De esta forma, se completaría el proyecto global de mejora del acceso viario a La Loma de Mari Ángela que ejecuta la Administración provincial con una inversión de 1,65 millones euros.

Reyes ha destacado que se trata de "una actuación emblemática por su diseño e integración en el paisaje", pero que, sobre todo, va a facilitar el tráfico rodado y mejora el acceso a este núcleo de población".

"Damos una solución definitiva a un problema importante que venían sufriendo los vecinos y vecinas de esta aldea cuando se producen fuertes lluvias que provocan una crecida del caudal del río Guadalquivir", ha señalado en una visita que también ha contado con el alcalde de Santiago-Pontones, Antonio Rodríguez, y el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea.

Así, la Diputación ha dotado a esta población de un acceso seguro desde la carretera A-319 mediante la construcción de este puente arco de acero, que cuenta con 45 metros de longitud y estribos de cinco metros de altura para salvar las crecidas del río.

"Con esta obra hemos mejorado la seguridad vial del acceso a esta pedanía, dando así respuesta a una demanda histórica de la población de esta zona en una carretera que no era nuestra, que pertenece a la Junta de Andalucía, pero que hemos ejecutado pensando en los hombres y mujeres que crucen este entorno natural", ha subrayado.

Al respecto, Reyes ha considerado que actuaciones como ésta demuestran "el compromiso de la Diputación con los pequeños municipios y con la igualdad de oportunidades" en la provincia.

"En 2025, destinamos 23 millones de euros a carreteras y en el presupuesto de este año hemos dispuesto otros 25 millones de euros para mejorar la red viaria provincial en el marco del denominado Plan Accede, que en estos dos ejercicios presupuestarios va a sumar 48 millones de euros", ha concluido.