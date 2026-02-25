La Diputación de Jaén colaborará con los ayuntamientos en la redacción de memorias para pedir ayudas por el temporal

Reunión de la junta asesora del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén colaborará con los ayuntamientos de la provincia en la redacción de memorias para pedir ayudas al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía para paliar los efectos del temporal, para lo que la Administración provincial también aportará recursos.

Así lo ha indicado este miércoles el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, en la reunión de la junta asesora del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén, en la que principalmente se han abordado los daños que ha provocado el tren de borrascas de enero y febrero.

"El objetivo es analizar las distintas convocatorias de ayudas que han establecido tanto el Gobierno de España, con 7.000 millones de euros, y la Junta de Andalucía, y en torno a esto asesorar a los ayuntamientos y ayudarles, dentro de nuestras posibilidades, a elaborar las memorias que tendrán que presentar para acceder a estas subvenciones", ha explicado sobre esta cita preparatoria del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas que tendrá lugar en los primeros días de marzo.

Igualmente, ha avanzado que se ha "analizado cuáles son los recursos que desde la Diputación Provincial se van a aportar como ayuda a los ayuntamientos" después de estas inclemencias meteorológicas padecidas en diversos puntos de España y también en el territorio jiennense.

"Este respaldo económico se concretará una vez que evaluemos todos los daños que se han producido, especialmente en nuestra Red Provincial de Carreteras, que tiene más de 1.500 kilómetros, y muchas de ellas están gravemente afectadas", ha explicado.

Al respecto, Reyes ha valorado "el trabajo que han realizado las empresas que se dedican a la conservación y al mantenimiento para que no haya ninguna vía cortada". Así, ha detallado que "se han limpiado lodos, se han quitado taludes que se han venido abajo y árboles que han cortado carreteras".

"Evidentemente, todo está expedito, pero hay carreteras que han quedado dañadas gravemente y en las que será necesario actuar tras estas primeras intervenciones de emergencia", ha apostillado.

De igual forma, ha destacado la labor realizada para reparar los daños ocasionados en la conducción del abastecimiento de La Loma, "donde también se está actuando y se ha permitido recuperar el suministro cuanto antes". Una tarea por la que ha agradecido a los técnicos de la Diputación "el esfuerzo, el trabajo y la rigurosidad con el que lo hacen, siempre buscando que esos suministros y servicios estén cuanto antes a disposición de la ciudadanía".

"Después de que se lleve a cabo el balance del estado de las vías provinciales y se calculen las inversiones que van a requerir, vamos a poner recursos a disposición de los ayuntamientos para echarles una mano en esta situación bastante complicada que estamos viviendo, con infraestructuras municipales dañadas, especialmente los caminos rurales, que por cierto se han sacado de la convocatoria de la Junta de Andalucía", ha afirmado.

Reyes ha concluido señalando que lo que toca ahora es "escuchar a los alcaldes y las alcaldesas y hoy es la reunión previa a ese consejo que celebraremos en los primeros días del mes de marzo".

ACUERDOS

En esta junta asesora se han adoptado varios acuerdos, entre los que figura el envío de una carta del presidente de la Diputación dirigida al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para pedir que en la convocatoria de ayudas autonómicas para atender los daños del temporal no se excluyan los municipios que no tienen plan de emergencia y que este no sea un criterio excluyente, porque, si no, 58 consistorios jiennenses no podrían acceder a ellas.

También se ha acordado que en esta misiva se solicite que no se supriman los caminos rurales de estas ayudas del Gobierno autonómico, puesto que es donde se han producido muchos de los daños.

Por último, y de cara al próximo Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, además de ratificar estas dos peticiones a la Junta se va a instar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a que invierta en el mantenimiento de los cauces de los ríos que son de su competencia y se pedirá a la Junta de Andalucía que facilite a las trabajadoras sociales información sobre los expedientes que se gestionan para acceder a las ayudas a la dependencia.