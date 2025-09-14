La Diputación de Jaén colaborará en la celebración del VII Congreso de Fampa 'Los Olivos'

Reunión del presidente de la Diputación con representantes de la Fampa 'Los Olivos'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén colaborará en la celebración del VII Congreso de la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnas y Alumnas de centros docentes públicos de Jaén --Fampa 'Los Olivos'-- que se desarrollará el próximo 4 de octubre y que estará dedicado a la neuroeducación.

El presidente de la Administración provincial, Paco Reyes, se ha reunido junto al vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, con miembros de la junta directiva de esta entidad para abordar esta colaboración, que también se mantendrá en la edición que se desarrollará en el año 2026, informa en una nota de prensa.

En este encuentro, Reyes ha puesto de relieve el trabajo que se desarrolla desde esta federación de cara a la mejora y defensa del sistema educativo en nuestra provincia, así como de cara a la reivindicación de las necesidades que presentan los centros jiennenses y la comunidad educativa.

En este sentido, en la reunión también se ha abordado cómo ha transcurrido el inicio del curso escolar en la provincia de Jaén y se han analizado los problemas que se han manifestado.

Entre ellos, se han puesto de relieve los derivados de la falta de transporte tanto para alumnado de Primaria y Secundaria en distintos municipios jiennenses, así como la supresión de líneas educativas en diversos colegios públicos de la provincia y el deterioro de instalaciones por no acometer obras necesarias. "Es una muestra más del retroceso al que somete la Junta a los servicios públicos en la provincia, en este caso, a la educación", ha concluido Reyes.