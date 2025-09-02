La Diputación de Jaén comienza las obras para mejorar el estado de la JV-6022, en el término municipal de Castellar

JAÉN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén acaba de iniciar los trabajos para mejorar el estado de la carretera JV-6022, que se encuentra en el término municipal de Castellar.

"Tiene un eminente interés agrícola y de ahí esa preocupación, esa disposición de la Diputación a intervenir, a mejorar, a tener en óptimas condiciones estas carreteras por donde multitud de agricultores pasan a diario para acceder a sus fincas", ha explicado este martes en una nota el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea.

Las obras previstas consisten "en una poda de arbolado, la limpieza de cunetas y la realización de un bacheo importante de esta carretera". De esta forma, se reparará el pavimento y la superficie de la calzada y se mejorará la seguridad vial.

Agea ha explicado que esta intervención se enmarca en el Plan de Conservación y Mantenimiento de Carreteras, en el que la Diputación va "a gastar 4,6 millones de euros en toda la red provincial en el año 2025".

"Mostrando así, una vez más, nuestro compromiso con el mundo agrícola, nuestro apoyo más absoluto a los agricultores, para que puedan tener unas vías de interés agrario de acceso a sus parcelas en un estado óptimo", ha destacado.

En este caso, en Castellar, donde ya se han "hecho algunas actuaciones en los encauzamientos de esta carretera para que no se inunde cuando llueve mucho". Y donde se ejecutarán "durante los próximos días actuaciones con una inversión en su conservación y mantenimiento de más de 57.000 euros".