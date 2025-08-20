La Diputación de Jaén concede en este mandato 1,3 millones para que 65 municipios puedan atender necesidades imprevistas

Archivo - La vicepresidenta tercera de la Diputación de Jaén, Pilar Parra, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha concedido en lo que va de mandato cerca de 1,3 millones de euros para que 65 municipios puedan atender necesidades imprevistas, a través actuaciones de todo tipo.

Así lo ha indicado este miércoles en una nota la vicepresidenta tercera, Pilar Parra, quien ha explicado que esta administración "mantiene una permanente colaboración y asistencia económica, jurídica y técnica con los ayuntamientos de la provincia".

Esta cooperación se traduce en el desarrollo de multitud de actuaciones, programas y planes, entre los que se encuentra el apoyo que presta a los consistorios para atender necesidades no previstas que surgen a lo largo del año.

Para ello, hay una línea específica de ayudas por la que, durante el actual mandato corporativo, que se inició en julio de 2023, la Diputación ha otorgado casi 1,3 millones de euros a 65 ayuntamientos para que puedan realizar actuaciones de todo tipo.

"Por esto, y por otras muchas causas, la Diputación de Jaén es la gran aliada de los ayuntamientos", ha asegurado la también diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos.

Al respecto, ha señalado que, a lo largo del año, aprueba los planes de obras y servicios, su aportación al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) o el Fondo de Cooperación, entre otras iniciativas. Además, cuenta con una partida anual de 500.000 euros para atender imprevistos de los consistorios.

"En estos casi dos años de mandato, hemos concedido 1.294.580 euros, que se traducen en 65 subvenciones a 30 ayuntamientos gobernados por el PSOE, 29 gobernados por el PP y otras seis de municipios que gobiernan otras fuerzas políticas", ha afirmado.

Parra ha apuntado que se trata de "una partida muy versátil, que permite desde conceder ayudas al Ayuntamiento de Rus para poner el aire acondicionado en la residencia de mayores hasta adquirir un coche de policía por parte del Ayuntamiento La Puerta de Segura".

Esa polivalencia permite que con esta línea de ayudas "se atienden otras muchas necesidades de los ayuntamientos". "Mejorar el ciclo integral del agua o caminos rurales, algo que suele ser bastante frecuente, adecuar yacimientos arqueológicos, mejorar instalaciones deportivas, hacer más accesibles los edificios municipales o mejorar enclaves turísticos", ha comentado Parra.

Entre las múltiples actuaciones financiadas con estas ayudas, está la realización de un sondeo para suministro de agua potable en Arquillos, el vallado del Santuario Ibero de la Cueva de La Lobera de Castellar y la construcción de nichos en Jimena, Bélmez de la Moraleda, Montizón, Albanchez de Mágina o Marmolejo.

También se ha apoyado la instalación de un ascensor en el Hogar del Jubilado de Cárcheles, la sustitución de la cubierta de la Torre del Reloj de Iznatoraf, la reforma y rehabilitación del Ayuntamiento de Santiago de Calatrava o el equipamiento del Centro de Usos Múltiples de Lupión.

La sustitución del césped en una pista de pádel de Santa Elena, la mejora de la pavimentación de calles en municipios como Benatae o Quesada y la reparación del patio de los colegios públicos de Aldeaquemada o de Hornos de Segura son otros de los destinos de estos fondos.