Diputación de Jaén crea una guía para que el sector turístico de Sierra Mágina pueda adaptarse mejor al cambio climático

JAÉN 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha elaborado una guía con la que pretende contribuir a que el sector turístico de Sierra Mágina se pueda adaptar mejor a los efectos del cambio climático.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Sierra Mágina, aventura y deporte de bajo impacto en la alta montaña de Andalucía', según ha indicado este viernes en una nota el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

"Es el resultado de un trabajo de meses conjunto con las empresas turísticas, los ayuntamientos de esta comarca, la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina y responsables de este parque natural", ha explicado.

Esta iniciativa, con "un carácter pionero porque pone el foco en un espacio natural", tiene como principal objetivo "acompañar al sector turístico en su transición hacia un modelo más sostenible y resiliente, que impulse el desarrollo económico y social de la comarca sin comprometer su valioso patrimonio natural y cultural".

"Se recogen los principales riesgos climáticos a los que se enfrenta el territorio de Sierra Mágina, como son el aumento de las temperaturas, la reducción de precipitaciones y sequías, el riesgo de incendios y, en menor medida, el riesgo de inundaciones en zonas determinadas", ha afirmado.

Como consecuencia del cambio climático, este destino turístico debe hacer frente a posibles impactos derivados de este nuevo contexto, entre los que esta guía expone la pérdida de biodiversidad y el riesgo de extinción de especies endémicas del parque natural; la alteración del paisaje de montaña o la afección al sistema de huertas históricas de Pegalajar a su fuente de La Reja y a La Charca.

También alude al menor atractivo estival; la reducción de actividades al aire libre como experiencias de senderismo, rutas en bicicleta, competiciones deportivas u organización de eventos y espectáculos; la mayor presión y competencia por el agua; el incremento de costos por climatización o el cierre de espacios naturales, entre otros.

"En este sentido, esta guía se plantea como una herramienta que incluye posibles soluciones y propuestas para que empresas y entidades desarrollen su propia planificación y pongan en marcha medidas de adaptación climática para el horizonte de 2030", ha subrayado Lozano.

Por ello, según ha añadido, es "de especial interés tanto para las empresas y entidades turísticas, públicas y privadas, que actualmente operan en esta comarca o las que pretendan iniciar su actividad en un futuro".

Este documento se organiza por sectores turísticos: alojamiento, restauración, empresas de turismo activo y deportivo, empresas de oleoturismo, museos y centros de interpretación, recursos patrimoniales visitables y otros servicios como oficinas de turismo.

Su contenido se encuentra disponible para su consulta y descarga en la dirección web

La elaboración de esta guía es una de las medidas incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Sierra Mágina, que está sufragado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de fondos Next Generation EU que el Gobierno central ha transferido a la Junta de Andalucía.

El plan está gestionando la Diputación de Jaén y cuenta con un presupuesto de más de tres millones de euros. Se compone de cerca de una treintena de actuaciones que se están ejecutando en Sierra Mágina, distribuidas en cuatro ejes de acción: transición verde, eficiencia energética, fomento de la digitalización y mejora de la competitividad turística.