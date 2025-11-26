La Diputación de Jaén destaca en la V Gala Mentoring con M el impulso al talento y emprendimiento femenino

Fotografía familiar de la V Gala Mentoring con M. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MARTOS (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha participado este miércoles en Martos en la celebración de la V Gala Mentoring con M-Directoras de valor, en la que ha destacado la contribución de este evento y del programa homónimo organizado por la Asociación Empresarial Marteña de cara "a dar visibilidad al emprendimiento y al talento de las mujeres".

El programa Mentoring con M posibilita que jóvenes emprendedoras cuenten con el asesoramiento y el apoyo de mujeres con larga trayectoria empresarial para impulsar sus respectivos proyectos, según ha explicado la institución provincial en una nota.

A través de este programa "facilitáis a mujeres jóvenes las herramientas y las líneas maestras para iniciar con éxito el no siempre fácil camino del emprendimiento en un momento decisivo, como es el germen del proyecto empresarial, en el que las decisiones que se toman resultan clave para el desarrollo y la consolidación de cualquier iniciativa", ha señalado el presidente de la Diputación.

La Administración provincial colabora en Mentoring con M, que también cuenta con la participación de la Universidad de Jaén (UJA). Este programa "aúna mujer, juventud y experiencia con talento, esfuerzo e innovación", por lo que el presidente ha señalado que desde la Diputación se sienten "especialmente orgullosos de haber contribuido a la ejecución de iniciativas como ésta que contribuyen a visibilizar a la mujer en el ámbito de la empresa y a potenciar el enorme talento femenino con el que contamos en esta provincia".

El Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso ha acogido la celebración de esta gala en la que se han dado a conocer los distintos proyectos mentorizados en esta quinta edición de Mentoring con M, que se denominan Horizonte Arez, Club Minimentes, Horizonte, Baila La Calle y Martos Inclusión.

Junto a Reyes, en este acto han intervenido el alcalde de Martos, Emilio Torres; la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Ángel Hidalgo, y la presidenta de la Asociación Empresarial Marteña, Ana Belén Molina.