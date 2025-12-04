La Diputación de Jaén destaca la trayectoria del Hotel Condestable Iranzo con motivo de su 50º aniversario

Acto conmemorativo del 50º aniversario del Hotel Condestable Iranzo de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Diputación de Jaén y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha intervenido en la noche de este jueves en el acto conmemorativo del 50º aniversario del Hotel Condestable Iranzo de Jaén, en el que ha puesto de relieve la trayectoria de este establecimiento a lo largo de estas cinco décadas así como su cooperación en el trabajo realizado por la Diputación en materia turística desde la creación de la marca 'Jaén, paraíso interior'.

Latorre, que ha felicitado a la familia Guirao y a los trabajadores de este hotel por haber contribuido a que este hotel alcance medio siglo de vida, se ha referido a este establecimiento como "un auténtico referente" por su "calidad, cercanía y hospitalidad", además de poner de relieve "que forma parte del paisaje de la ciudad, de la vida de los propios jiennenses y también de muchos de los que nos visitan".

Asimismo, ha señalado que este establecimiento ha sido también testigo y protagonista del desarrollo turístico experimentado por la provincia jiennense y un "aliado", a través de la familia Guirao, en el "trabajo que se emprendió desde la Diputación de Jaén en materia turística con la puesta en marcha de la marca 'Jaén, paraíso interior' hace ya casi 30 años".

Además de Latorre, a este acto han asistido el alcalde de Jaén, Julio Millán, los diputados de Empleo y Empresa y Cultura y Deportes, Luis Miguel Carmona y África Colomo, respectivamente, concejales del Ayuntamiento de Jaén, representantes de la Junta de Andalucía y de la familia propietaria de este establecimiento hotelero.