La Diputación de Jaén destina más de 200.000 euros para mejorar distintas infraestructuras de Villatorres

Visita al campo de fútbol. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

VILLATORRES (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha destinado algo más de 200.000 euros a diferentes actuaciones que se están ejecutando en Villatorres, según ha explicado el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea.

Así lo ha indicado en la visita que, junto al alcalde, Diego Calles, ha realizado a la plaza Miguel Hernández, que está siendo remodelada, y al campo de fútbol municipal, donde el Ayuntamiento pretende construir un gimnasio y mejorar la eficiencia energética de la iluminación.

"Con actuaciones como estas, Villatorres avanza, en este caso gracias al esfuerzo de su equipo de Gobierno, de su alcalde, Diego Calles, y también a la cooperación económica que la Diputación de Jaén le presta", ha afirmado Agea.

Esta colaboración, según ha añadido, está permitiendo realizar mejoras importantes, como la remodelación de la Plaza Miguel Hernández, gracias al Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), o la adquisición de maquinaria necesaria para esas mejoras, en este caso la compra de una retroexcavadora por valor de 105.000 euros con cargo al Plan Provincial de Obras y Servicios.

También se ha referido a la actuación en el campo de fútbol "con la intención de ofrecer a la ciudadanía nuevos servicios públicos". Para esta última intervención, la Diputación ha aportado otros 80.000 euros procedentes de su Plan Especial de Inversiones en materia de Cultura y Deportes.

"Esa suma de esfuerzos hace que nuestros pueblos avancen y tengan unos servicios públicos de calidad que sigan siendo el anclaje para que municipios como Villatorres continúen estando vivos y con proyectos y posibilidades de futuro", ha subrayado el diputado.

Al respecto, ha recordado que "éste es el sentido de la existencia de la Diputación y su objetivo prioritario": que los pueblos "ofrezcan a los ciudadanos motivos suficientes para seguir viviendo en ellos, desde infraestructuras dignas y de calidad, hasta servicios públicos municipales acordes a sus demandas, con la idea de seguir teniendo claro que podemos vivir en nuestros pueblos y que vamos a seguir haciéndolo".