Diputación de Jaén elige los ocho mejores aceites de oliva virgen extra con la cata concurso 'Jaén Selección 2027'

Archivo - Botella de aceite. - COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS/ARCHIVO

JAÉN 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha puesto en marcha la cata-concurso con la que elige a los ocho mejores aceites de oliva virgen extra (AOVEs) de cada cosecha y que se englobarán bajo el distintivo de calidad 'Jaén Selección 2027'. Ya se han convocado las bases que rigen esta cata, a la que cooperativas y almazaras jiennenses podrán presentar hasta el próximo 20 de noviembre las muestras de sus aceites tempranos.

Según ha concretado la institución provicial en una nota, la realización de esta iniciativa, que se lleva desarrollando desde hace veinte años, "ha sido un importante incentivo para fomentar la apuesta por la calidad entre el sector oleícola jiennense, que ha visto cómo formar parte de Jaén Selección supone poder promocionar sus aceites a través de este sello de gran prestigio entre restauradores, expertos y comercializadores de todo el planeta", ha destacado el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

Como años anteriores, en esta cata-concurso se elegirán seis aceites de oliva virgen extra de producción convencional y dos ecológicos, de los que uno al menos será de variedad picual. Estos ocho AOVEs acompañarán a la Diputación Provincial de Jaén en las distintas acciones de promoción en las que participará a lo largo del año próximo, entre las que se encuentran citas muy importantes a nivel nacional e internacional como la gala Michelin o The 50 Best Restaurants, entre muchas otras.

"Esto permite a las empresas productoras dar a conocer sus respectivos aceites ante los principales prescriptores de opinión y distribuidores del planeta e introducir sus marcas en nuevos mercados a los que, probablemente, les sería más difícil llegar por sí solas", ha apuntado Lozano.

Los aceites que se presenten a esta cata concurso 2027 en la modalidad de producción convencional o integrada deberán proceder de un lote homogéneo de, al menos, 8.000 litros, mientras que los de producción ecológica tendrán que formar parte de un lote mínimo de 5.000 litros.

Bajo este contexto, las empresas productoras, envasadoras o comercializadoras sólo podrán presentar un aceite por categoría, que deberá estar filtrado y que en el caso de los AOVEs de producción ecológica, deberá acompañarse por el certificado emitido por la entidad competente que acredite esta característica.

Las muestras que concurran a esta cata concurso se tomarán en presencia de un notario, quedando precintado el depósito desde ese momento hasta el fallo del concurso. Posteriormente, la selección de los aceites se realizará a través de una cata a ciegas, elaborándose la ficha de cata para cada uno de los AOVEs. La valoración sensorial de los aceites participantes correrá a cargo de un panel profesional de diez catadores de "reconocido prestigio", del que estará al frente Brígida Jiménez, del que también formarán parte miembros del Instituto de la Grasa de Sevilla, de AEMO, del Instituto Superior de Agronomía de Lisboa o del panel del Premio BIOL, entre otras entidades.

La cata concurso 2027 se llevará a cabo, como años anteriores, en dos fases. En una primera, los expertos que integran el panel de cata seleccionarán los mejores aceites presentados y eliminarán los que no alcancen los parámetros mínimos establecidos por el propio panel de catadores. Posteriormente, los aceites se ordenarán según la puntuación obtenida en la cata y los nombres de los ocho aceites seleccionados se harán públicos una vez finalice el proceso de cata.

De este modo, la Diputación Provincial de Jaén arrancará la promoción de los ocho aceites de oliva virgen extra que lucirán el distintivo 'Jaén Selección' 2027 en Fitur, para posteriormente trasladarlos a lo largo del próximo año a destacadas citas turísticas y gastronómicas como Alimentaria, el Salón Gourmets, Madrid Fusión, la celebración de la gala Eurotoques, San Sebastián Gastronómica, la gala Michelin o The World's 50 Best Restaurants, entre otras.

En la anterior edición de esta cata concurso se presentaron un total 62 aceites de oliva virgen extra, de los que 45 fueron de producción convencional y el resto de producción ecológica. Los aceites elegidos para formar parte del distintivo 'Jaén Selección' en este 2026 fueron Campos de Biatia, de Baeza; Jabalcuz Gran Selección, de Los Villares; Oro de Cánava, de Jimena; Oro Bailén Picual, de Villanueva de la Reina; Tierras de Canena, de Canena; Aceites Sierra Santo Tomé, de Santo Tomé; así como los ecológicos Balcón del Guadalquivir, de Baeza; y Puerta de Las Villas, de Mogón (Villacarrillo).