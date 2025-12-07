Diputación de Jaén impulsa 'Jaén Territorio Inteligente', para modernizar servicios y reforzar comercio en 68 municipios

Fachada de la Diputación de Jaén. Imagen de archivo. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha informado este domingo de que un total de 68 municipios jiennenses de menos de 20.000 habitantes se beneficiarán del proyecto 'Jaén Territorio Inteligente', una iniciativa ejecutada por Sandetel y cofinanciada con fondos Feder en la que colabora la Diputación Provincial.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha destacado que esta actuación "permitirá posicionar mejor el comercio local y hacerlo más accesible gracias a una plataforma inteligente desde la que cualquier persona tendrá a un clic todos los servicios y productos que ofertan estos establecimientos".

Según ha explicado Carmona, la herramienta permitirá a vecinos y visitantes acceder de forma rápida a datos de contacto, información de productos y servicios, así como a las iniciativas de cada comercio. Basada en un sistema de marketing de proximidad y geolocalización, esta solución mostrará automáticamente los establecimientos al usuario cuando se acerque a cada municipio. "Hablamos de una herramienta eficaz para reforzar el comercio rural y dinamizar la economía local", ha señalado el diputado.

El proyecto, con un presupuesto cercano a los 600.000 euros, permitirá también mejorar las infraestructuras digitales, modernizar la gestión pública y avanzar en la transformación tecnológica de las localidades participantes. Asimismo, incluye la implantación de una red WiFi pública con cerca de 350 puntos de acceso, el despliegue de la Plataforma Smart Jaén Territorio Inteligente, un sistema de marketing de proximidad con beacons, un portal de administración del comercio y un inventario digitalizado de activos municipales.

Además, los comerciantes podrán gestionar su información en la aplicación móvil, incorporando fotografías, datos de contacto o la historia de sus negocios. Paralelamente, los ayuntamientos dispondrán de más de 400 fichas de equipamientos e infraestructuras geolocalizadas, lo que permitirá una gestión más eficiente del patrimonio público.

La iniciativa se completará con un plan de formación para los municipios y una estrategia de difusión destinada a fomentar el uso de estas nuevas herramientas, según ha concluido el Consistorio.