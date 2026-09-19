Diputación de Jaén mejora vías agrarias que conectan Villardompardo Fuerte del Rey, Arjona y Torredelcampo

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, junto al alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, y la alcaldesa de Fuerte del Rey, Francisca Peinado, en las vías agrarias que conectan Villardompardo Fuerte del Rey, Arjota y Torredelcampo. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha finalizado la adecuación de vías agrarias que conectan los municipios de Villardompardo y Fuerte del Rey, así como Arjona y Torredelcampo y que se habían visto afectadas por los temporales del pasado invierno.

Según ha concretado la institución provincial en una nota, el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha visitado junto al alcalde de Torredelcampo, Javier Chica, y la alcaldesa de Fuerte del Rey, Francisca Peinado, estas actuaciones de emergencia ejecutadas por la Administración provincial, que han sumado una inversión superior a los 1,6 millones de euros financiados íntegramente por el Gobierno de España a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Agea ha destacado la importancia de estas intervenciones para los agricultores de esta zona de cara al inicio de la próxima campaña de aceituna. "Esta intersección de carreteras estará muy pronto transitada por decenas de agricultores para recoger la cosecha de aceituna" por lo que "desde las administraciones públicas tenemos que intentar que tengan sus accesos y estas vías de comunicación lo mejor posible", algo desde lo que "estamos trabajando desde la Diputación de Jaén, que cuenta con 600 kilómetros de vías de interés agrario", ha precisado.

En esta línea, ha subrayado el esfuerzo que realiza la Administración provincial en la mejora de carreteras de su titularidad. "Estamos destinando un presupuesto récord, ya que estamos hablando de más de 50 millones de euros en dos años", ha concretado, para hacer hincapié en la labor que se ha realizado desde la Diputación para la consecución de fondos del Gobierno de España de cara a la realización de actuaciones de emergencia en vías afectadas por el temporal. "Hemos sido la Administración provincial de toda Andalucía que más financiación hemos recibido para el arreglo de carreteras por parte del Gobierno de España", lo que ha sido posible por "un trabajo importantísimo de los técnicos".

De los más de 1,6 millones de euros que suman las actuaciones de emergencia visitadas por el diputado de Infraestructuras Municipales, casi 1,5 millones corresponden a la reparación de cerca de siete kilómetros de la JV-2334 que une Villardompardo con Fuerte del Rey. En esta vía se ha llevado a cabo la construcción de un muro de contención, además de ejecutar trabajos para la adecuación del firme en este tramo y la reconstrucción de cunetas.

Asimismo, en las obras de emergencia en la JV-2338 que conecta Arjona con Torredelcampo por El Berrueco, se han invertido 180.000 euros. Esta actuación ha permitido la construcción de un canal de hormigón prefabricado con el objetivo de evitar la rotura de la cuneta de esta vía en un tramo de 300 metros, así como cortes de esta carretera en el caso de lluvias abundantes.

Por su parte, el alcalde torrecampeño ha mostrado su satisfacción por estas obras "de la que se van a beneficiar muchos agricultores de nuestro municipio". En concreto, esta intervención "contribuye a paliar los efectos causados por lluvias intensas cuando se produzcan en esta carretera".

Asimismo, la alcaldesa de Fuerte del Rey ha agradecido a la Diputación la ejecución de estas actuaciones y ha señalado que estas adecuaciones van a permitir "mejorar la comunicación y accesibilidad de los agricultores a las cooperativas".