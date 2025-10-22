La Diputación de Jaén mejorará el Parque Comarcal de Bomberos ubicado en Orcera con una inversión de 621.000 euros

ORCERA (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén mejorará las instalaciones del Parque Comarcal de Bomberos ubicado en Orcera, a través de la ejecución de distintas actuaciones en las que se invertirán más de 621.000 euros.

Así lo ha anunciado este miércoles el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, durante la visita que ha realizado a esta infraestructura, desde la que se presta el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) a 16 municipios de las comarcas de la Sierra de Segura y de El Condado.

"Se trata de una importante inversión que va a repercutir en la modernización y la mejora de estas instalaciones", ha remarcado Hidalgo, quien ha destacado que uno de los proyectos previsto supondrá la adecuación integral del parque, a la que se destinarán 380.000 euros.

En concreto, esta actuación "va a suponer reformas en el patio exterior, en cocheras o en el taller, además de la ampliación de la cubierta, la climatización o, incluso, la ampliación del gimnasio, entre otras obras.

Otro de los proyectos que la Administración provincial va a ejecutar se centrará en la construcción de un aula de formación, en la que se invertirán más de 241.000 euros. Tendrá una superficie superior a los 130 metros cuadrados y contará con un acceso totalmente independiente al resto de instalaciones.

"No sólo prestará servicio al propio parque de bomberos, sino que también estará a disposición de los ayuntamientos integrantes del consorcio, así como de asociaciones y colectivos de la zona", ha dicho Hidalgo en esta visita. En ella también han participado los alcaldes de Génave, Jaime Aguilera, y Sorihuela del Guadalimar, Ana Belén Rescalvo; el alcalde accidental de Benatae, Ramón Pérez, así como los tenientes de alcalde de Orcera y Beas de Segura, Belén Chinchilla y Marcos Heredia.

El diputado ha subrayado que la ejecución de estos proyectos "forma parte de la continua labor de mantenimiento y mejora de este parque comarcal de bomberos que lleva a cabo la Diputación de Jaén, que financia íntegramente el funcionamiento de estas instalaciones sin que suponga ningún coste para los ayuntamientos a los que se presta el servicio de extinción de incendios a través de las mismas".

En este sentido, el responsable de Servicios Municipales ha apuntado que el presupuesto previsto de la Administración provincial para el próximo ejercicio en este parque comarcal superará los 1,1 millones de euros.

Desde estas instalaciones ubicadas en Orcera y gestionadas por la Diputación se da cobertura a la población tanto de esta localidad como de Montizón, Chiclana de Segura, Sorihuela del Guadalimar, Beas de Segura, Arroyo del Ojanco, Puente de Génave, La Puerta de Segura, Benatae, Siles, Torres de Albanchez, Génave, Villarrodrigo, Segura de la Sierra, Hornos de Segura y Santiago-Pontones.