Diputación de Jaén pedirá en el pleno la declaración de zona catastrófica para los 97 municipios de la provincia

Reunión con los miembros de la Diputación ante la borrasca.

JAÉN 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha anunciado que en el próximo pleno de la Administración provincial "vamos a solicitar la declaración de zona catastrófica para los 97 municipios de la provincia de Jaén". Así lo ha asegurado tras mantener una reunión con miembros del equipo de Gobierno de la Diputación en la que se ha analizado "la situación actual de lo que está suponiendo este temporal de lluvias, que está castigando de manera especial a Andalucía y a la provincia de Jaén".

En una nota de prensa, Reyes ha puesto de relieve que "nuestra prioridad es trabajar en la apertura de las carreteras de la Red Provincial que están cortadas, para que estén operativas lo antes posible, siempre pensando en la seguridad del tráfico y en que se permita el acceso a los distintos núcleos de población". En esta tarea, Reyes ha querido "agradecer el trabajo de los técnicos de la Diputación Provincial, pero también de las empresas, de los trabajadores y trabajadoras que se están dejando la piel para que esto se haga a la mayor brevedad posible".

A partir de este momento, "una vez que las aguas vuelvan a su cauce, vamos a hacer un análisis de lo que han afectado estas lluvias a la Red Provincial de Carreteras de Diputación para así poder elaborar un plan de actuación urgente en todas y cada una de ellas, que requerirán unas actuaciones más complejas y más largas en el tiempo".

Por último, y además de la próxima solicitud que se hará de zona catastrófica para los municipios jiennenses, Reyes ha avanzado que junto a la ayuda ya anunciada por el Gobierno de España, se solicitará al andaluz "para hacer frente a la situación que están padeciendo las 97 localidades de la provincia de Jaén".