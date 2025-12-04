La Diputación de Jaén promueve unos 70 talleres sobre la cultura del olivar en medio centenar de centros educativos

Uno de los talleres sobre la cultura del olivar. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha promovido cerca de 70 talleres dedicados al olivar y aceite de oliva, que se han desarrollado en torno a la celebración del Día Mundial del Olivo. Más de 1.600 escolares de 48 centros educativos de la provincia han participado en ellos.

"La Administración provincial pretende poner en valor la calidad, simbología y oportunidad que ofrece algo tan arraigado en nuestra tierra como es el olivar y el AOVE", ha destacado este jueves en una nota el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales.

Igualmente, ha puesto el acento en "el compromiso y esfuerzo de la Diputación en la promoción del sector olivarero, que es fuente de riqueza, empleo, sostenibilidad y sabiduría" en el territorio jiennense.

En esta línea, ha subrayado la apuesta por "dar a conocer todas las potencialidades que ofrece este árbol milenario desde muy temprana edad". "El futuro del olivar pasar por extrapolar las oportunidades que desarrolla el olivo desde su siembra hasta la obtención de su fruto más preciado. Sin olvidarnos, de los beneficios que el aceite oliva imprime en la salud, a nivel medioambiental y en la gastronomía", ha dicho.

Es por ello que "el impacto en la población local y el arraigo que de por sí desprende este sector lleva a la Diputación a diseñar distintas estrategias de ocio y formativas destinadas a todos los públicos a lo largo del año".

En esta ocasión, en el marco del Día Mundial del Olivo, que se celebra cada 26 de noviembre, ha promovido distintos talleres en centros educativos jiennenses, que han incluido catas y charlas de sensibilización, además del reparto de pasatiempos relacionados con el aceite de oliva virgen extra y la naturaleza del olivar.

Estos cuadernillos están a disposición de toda la ciudadanía en la web de Diputación: -www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/....