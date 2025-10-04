La Diputación de Jaén remarca la necesidad de "defender la educación pública, universal y de calidad"

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, compadece en la inauguración del VII Congreso Provincial. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha participado en la inauguración del VII Congreso Provincial que organiza la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (Fampa), 'Los Olivos', en la que ha subrayado "la necesidad de defender la educación pública, universal y de calidad" para "frenar su deterioro".

Según ha apuntado la administración provincial en una nota de prensa, la participación en esta cita atiende al "apoyo permanente que mostramos a Fampa Los Olivos en la realización de actividades que contribuyen al desarrollo educativo de la población jiennense" y a la "ampliación de la formación de la comunidad educativa".

El vicepresidente primero de la Diputación ha valorado que el congreso "debe servir para remarcar la necesidad de que entre todos y todas trabajemos para frenar el retroceso que está sufriendo la educación pública", así como "impulsar medidas que promuevan el incremento de la calidad educativa".

Al hilo, Latorre ha subrayado la importancia de la neuroeducación en la mejora de la enseñanza que, puesto que sus objetivos y motivaciones "responden a los principios y valores de la educación pública y universal".

Además, el diputado se ha referido a la necesidad de defender estos valores en un contexto "en el que la escuela pública está sufriendo un fuerte retroceso", algo que a su juicio "estamos comprobando cada día en Andalucía y en la provincia de Jaén", donde "más de medio millar de alumnos se quedaban sin transporte escolar" o no se habían acometido "mejores muy necesarias en infraestructuras educativas".

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Instituciones ha destacado la labor que desarrolla Fampa Los Olivos a través de "actos y actividades en los que se hace eco de este deterioro de la educación pública" que afectan "a toda la comunidad educativa".

Además de la intervención del vicepresidente primero de la Diputación, en esta inauguración han tomado parte el secretario de Estado de Educación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Abelardo de la Rosa; el vicerrector de Comunicación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Jaén, Alberto del Real; la concejal de Educación, Infancia, Familia y Discapacidad del Ayuntamiento de Linares, Rosario Jódar; y la presidenta de FAMPA Los Olivos, Belén Navarro.