La Diputación de Jaén señala el papel clave de Berges en la puesta en valor del patrimonio histórico jiennense

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del arquitecto Luis Berges Roldán, cuyo papel, esfuerzo y compromiso "han sido claves para la puesta en valor del patrimonio histórico jiennense".

"Ha sido y seguirá siendo una figura fundamental para entender nuestra tierra, ya que su trabajo y su huella están profundamente presentes a lo largo y ancho de la provincia", ha afirmado este miércoles en una nota.

Luis Berges Roldán (Jaén, 1925) se licenció en 1960 en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y obtuvo el grado de doctor en 1964. Tras regresar a su ciudad natal, en 1968 accedió por oposición a la plaza de arquitecto municipal jefe del Ayuntamiento de Jaén, cargo que desempeñó hasta 1977, año en el que solicitó una excedencia voluntaria. Posteriormente, se reincorporó a esta responsabilidad en 1985.

Además de su faceta como dibujante, reflejada en distintas publicaciones, desarrolló una intensa trayectoria profesional en el ejercicio libre de la arquitectura con cerca de 900 proyectos. Entre ellos destaca su intervención en el conjunto del Palacio de Villardompardo y los Baños Árabes de Jaén, trabajo que valió en 1984 la concesión de la Medalla de Honor de Europa Nostra.

Otras actuaciones de gran valor histórico y patrimonial fueron las rehabilitaciones del Antiguo Hospital de San Juan de Dios, el convento de Santa Clara, el Arco de San Lorenzo, la Iglesia de la Magdalena de Jaén o el Museo Provincial de Jaén.

A lo largo de su trayectoria, el arquitecto recibió numerosos reconocimientos, como la Medalla de Oro y el título de Hijo Predilecto de Jaén, concedidos en 2025, así como la distinción Natural de Jaén, que le fue otorgada por la Universidad de Jaén en 2014.

De igual forma, la Diputación rindió homenaje a Luis Berges Roldán, en noviembre de 2024, coincidiendo con la celebración del 40 aniversario del Premio Europa Nostra a la restauración del Palacio de Villardompardo y de los Baños Árabes.