La Diputación de Jaén señala las posibilidades de la IA para mejorar los servicios y la calidad de vida de la ciudadanía

Clausura de la XXI Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha señalado este viernes las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para mejorar los servicios que prestan las administraciones y la calidad de vida de la ciudadanía.

Así lo ha indicado este viernes el vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, durante la clausura de la XXI Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (Caepia 2026), que ha reunido a cerca de 300 expertos en esta área.

En este acto, Perales ha subrayado el potencial de la IA y ha aludido a algunas de las iniciativas que la Diputación ha puesto en marcha asociadas a esta tecnología, "como Jaén Más Inteligente y otras que nos hacen crecer como provincia ligadas también a la industria o el turismo".

"De igual forma, estamos apoyando a los ayuntamientos para que sean más eficaces con esta herramienta a la hora de prestar los servicios a nuestros vecinos y vecinas, porque todos los avances tecnológicos, también el de la inteligencia artificial, no tendrían sentido para la Diputación Provincial de Jaén si no fuesen con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía", ha declarado.

Por su parte, María José del Jesus, catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Jaén y copresidenta de la organización de Caepia 2026, ha incidido en que la IA es "transversal para toda la sociedad y, por tanto, muy importante para el desarrollo de la provincia".

"Se ha tratado sobre las distintas áreas de investigación de la Inteligencia Artificial, pero en particular se ha abordado una que es muy importante para la sociedad, como es que seamos capaces de obtener una IA que sea viable, responsable, ética y segura", ha dicho sobre el contenido de este congreso.

La Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (Caepia) es un foro abierto a investigadores de todo el mundo donde presentar y debatir los últimos avances científicos y tecnológicos en esta área.

Su vigésimo primera edición se ha celebrado del 11 al 13 de noviembre en Jaén, que se ha convertido en la capital científica de esta tecnología. Su programa ha incluido sesiones general, talleres y tutoriales sobre temáticas específicas. También ha inegrado integra dos competiciones de talento joven, que recogen 33 proyectos doctorales y 117 trabajos de fin de grado y máster de gran impacto social.