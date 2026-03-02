La Diputación de Jaén valora su "alta inversión" en obra pública durante 2025, con "más de 26 millones ejecutados"

Francisco Reyes (2i) en la reunión con responsables de la Asociación de Constructores y Promotores de Obra de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha valorado la "alta inversión en obra pública ejecutada" por esta administración durante 2025, con "más de 26 millones de euros ejecutados".

Así se desprende del informe de licitación pública que la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Obra de Jaén ha presentado en una reunión de trabajo, donde se destaca que la jiennense es una de las diputaciones andaluzas más inversoras.

En concreto, han participado en el encuentro la presidenta de esta entidad, Cristina Delgado, junto al secretario general y el vicepresidente, José Ángel Mesa y Juan Morales, según ha informado este lunes la Diputación.

En la reunión, Reyes ha subrayado "el gran esfuerzo inversor de la Diputación". "Nada comparable con lo que ha licitado el Gobierno de España o la Junta de Andalucía si lo comparamos con el presupuesto que tiene cada una de estas administraciones", ha manifestado.

Este informe también reconoce la tónica ascendente en materia de inversión en obra pública por parte de la Diputación. "Tendencia que en este 2026 se mantendrá, con el añadido de las actuaciones extraordinarias que tendremos que llevar a cabo por los daños causados por los temporales", ha afirmado.

Reyes ha agradecido a los empresarios de la construcción "la deferencia que tienen todos los años de compartir esta información sobre las distintas licitaciones" de las administraciones públicas, "en este caso para conocer las cifras globales de Andalucía y, lo más importante, los datos de la provincia de Jaén".

"Unos parámetros en los que la Diputación, a pesar de nuestras limitaciones presupuestarias, demuestra el compromiso que tenemos para seguir mejorando las infraestructuras, tanto aquellas de titularidad de la propia Administración provincial como las que pertenecen a los ayuntamientos jiennenses", ha asegurado.

Finalmente, ha señalado la importancia del sector de la construcción, que es "fundamental en cualquier territorio y especialmente importante para la provincia de Jaén", donde hay grandes y pequeñas empresas que generan empleo y permiten mantener la población en los pueblos.

Por su parte, la presidenta la Asociación de Constructores y Promotores de Obra de Jaén ha expresado su satisfacción por el esfuerzo presupuestario que la Diputación hace en cuanto a inversión en infraestructuras en la provincia y su compromiso con las empresas jiennenses a la hora de contar con ellas en la realización de las obras.