El documental 'Decían que aquí no había ná', ganador de la sección Cinema Cocina del Festival de Málaga

Documental ganador de la sección Cinema Cocina del Festival de Málaga. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Decían que aquí no había ná', patrocinado por la Diputación Provincial, ha sido el ganador de la sección Cinema Cocina del Festival de Málaga. El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, que ha asistido este jueves a la gala de entrega de premios de esta sección y a la proyección de este largometraje, ha felicitado al equipo de este filme y ha mostrado su satisfacción por el galardón otorgado a este documental, que se centra en la revolución gastronómica que ha vivido la provincia jiennense en los últimos años tras la obtención de una estrella Michelin por parte de cinco restaurantes de la provincia.

Según ha informado la institución provincial en una nota, La obtención de este premio "otorga aún más proyección a nivel nacional e internacional a este largometraje que es un extraordinario vehículo de promoción de nuestra provincia, especialmente de nuestra rica y singular oferta gastronómica, gracias a las voces de los cinco cocineros jiennenses que cuentan con una estrella Michelin", ha destacado Reyes.

Los chefs Pedro Sánchez, Juan Aceituno, Juanjo Mesa, Javier Jurado y Juan Carlos García son el hilo conductor de este documental dirigido por Jorge Fernández Mayoral, con textos del escritor ubetense Antonio Muñoz Molina y la participación de la compañía de danza contemporánea Marcat Dance, de Vilches. El Ayuntamiento de Jaén también apoya este filme que está producido por La Caña Sisters en colaboración con Visual Comunicación.

En la provincia de Jaén "nos sentimos especialmente orgullosos de estos cinco chefs que son los abanderados de un amplio abanico de cocineros y cocineras que se expanden a lo largo y ancho de nuestro territorio y que destacan por su buen hacer", ha señalado Reyes, para hacer hincapié en que la cocina de Jaén "vive su mejor momento".

En este sentido, el presidente de la Diputación, que ha participado también en una tertulia con estos cinco chefs tras la proyección de este largometraje, ha remarcado que "la gastronomía jiennense brilla con más fuerza que nunca en el panorama nacional e internacional".

El público asistente a la exhibición de este largometraje ha tenido degustado productos agroalimentarios con el sello de calidad 'Degusta Jaén'. Asimismo, en el marco de la gala Cinema Cocina del Festival de Málaga, el presidente de la Diputación de Jaén también ha hecho entrega del 'Premio del público al mejor cortometraje Cinema Cocina'.