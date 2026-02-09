Echa a andar la nueva hoja de ruta para la Estrategia Jaén 2030

Reunión de comisionados y secretarios de la Estrategia Jaén 2030 - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva hoja de ruta para la elaboración de la Estrategia Jaén 2030 ha echado a andar con la reunión este lunes en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén, en Ifeja, de los comisionados y secretarios que estarán al frente de las distintas comisiones de trabajo.

El presidente de la Diputación de Jaén y de la Fundación Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén, Francisco Reyes, ha intervenido en esta reunión donde ha remarcado el "compromiso e implicación de las distintas administraciones, del tejido social y de la sociedad jiennense para la puesta en marcha de esta nueva hoja de ruta".

En este acto también han tomado parte el rector de la UJA y vicepresidente de esta fundación, Nicolás Ruiz; y el coordinador de este tercer plan estratégico provincial, Sergio Berrios, entre otros.

El máximo responsable de la Administración provincial ha puesto de relieve el apoyo de la Diputación, de la Universidad de Jaén y de la Caja Rural de Jaén, "instituciones que llevan más de 25 años de la mano de la Fundación Estrategias apoyándola económicamente en la consecución de los planes estratégicos de nuestra tierra".

Desde la puesta en marcha de la primera hoja de ruta en el año 2007, han tomado parte más de 3.000 personas implicadas en la elaboración y seguimiento de los dos planes estratégicos desarrollados hasta el momento". "Esta planificación estratégica ha sido fundamental para una tierra como la nuestra y debemos continuar en la línea que venimos siguiendo en los últimos años", ha dicho Reyes.

Con respecto a los proyectos recogidos en los distintos planes, ha señalado que "han sido muchas las actuaciones que se pusieron sobre la mesa hace 25 años y que afortunadamente han visto la luz, pero sigue habiendo proyectos en los que es necesario un impulso por parte de las distintas administraciones, así como del resto de agentes sociales de la provincia de Jaén".

Este lunes se ha convocado a los comisionados y secretarios de las diez comisiones en las que se ha dividido la Estrategia Jaén 2030, con objeto de organizar el proceso de elaboración y consecución de este plan.

Por su parte, el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ha incidido en la metodología para la consecución de la Estrategia Jaén 2030, "una hoja de ruta que ya cuenta con inercia, con un conocimiento y en la que se ha avanzado mucho en estos últimos años". Este nuevo plan posee unos ejes estratégicos definidos y busca seguir siendo "un proyecto absolutamente colectivo y participativo, en el que todos aportemos qué cosas hay que reconducir y qué debemos de cambiar e introducir".

Para la Estrategia Jaén 2030 se han diseñado diez ámbitos estratégicos: el industrial; el cambio climático; la innovación, del que forma parte el Cetedex; la cultura y la educación; el turismo; la excelencia del aceite de oliva; la conectividad territorial y el progreso; la inclusión igualdad, la convivencia y el bienestar social; el reto demográfico; y el empleo y emprendimiento.

La metodología a seguir para la consecución de este III Plan destaca por la constitución de las distintas comisiones de trabajo, que se encargarán de vincular los proyectos y actuaciones adecuadas en cada estrategia. Estas sesiones tendrán lugar entre los meses de marzo a junio. De igual forma, se contará con la celebración de una asamblea de colaboradores, que está prevista para el 18 de febrero y en la que tomarán parte personas, empresas, instituciones y agentes que no forman parte del patronato Fundación Estrategias.