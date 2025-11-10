La elevada afluencia de público y de ventas marcan la XII Fiesta del Primer Aceite de Jaén, celebrada en Martos

JAÉN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XII Fiesta del Primer Aceite de Jaén, que organiza la Diputación y que se ha desarrollado este fin de semana en Martos, ha estado marcada por "la gran afluencia de público" y por el "elevado volumen de ventas de aceites de esta cosecha".

"Han sido miles de visitantes los que se han acercado a este evento a lo largo de sus dos jornadas de celebración atraídos por los aceites tempranos, que han sido adquiridos de forma masiva, y por la amplia variedad de actividades complementarias que se han diseñado", ha afirmado este lunes el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

Tras agradecer al Ayuntamiento marteño su colaboración e implicación en esta fiesta, ha realizado un balance muy positivo de esta edición, que califica de "éxito" y cuya excelente acogida "deja patente que este evento está cumpliendo con creces sus objetivos".

"No sólo hemos vuelto a refrendar nuestro liderazgo como provincia más importante en la producción de aceite de oliva de calidad a nivel mundial, sino que también se ha puesto de manifiesto la enorme atracción que genera este producto y la cultura del olivar, ya que ha sido una gran cantidad de público el que se ha acercado expresamente este fin de semana a Martos para visitar este evento y conocer los recursos oleoturísticos de esta localidad", ha apostillado.

El diputado ha señalado que prueba del fuerte respaldo de público, "no solo local, sino también de otros puntos de la provincia y de otros territorios, tanto de dentro como de fuera de la comunidad, ha sido el elevado volumen de ventas de aceites tempranos y del resto de productos expuestos en la feria".

"Las empresas expositoras nos han trasladado su satisfacción por la gran acogida que han tenido sus productos entre los asistentes a este evento a lo largo de sus dos jornadas", ha afirmado. En total, ha sido un centenar de expositores los participantes en esta fiesta, de los que 93 han sido marcas de aceite de oliva virgen extra y el resto, firmas de cosmética con aceite de oliva y artesanía de la madera.

Por otra parte, la buena acogida de este evento se ha reflejado en el programa de actividades diseñadas, ya que se han agotado las plazas ofertadas. Las catas de aceite de las tres denominaciones de origen --Sierra Mágina, Sierra de Cazorla y Sierra de Segura-- y la IGP Aceite de Jaén, así como el taller de microalmazara de Oleoescuela Guardián de los Trofeos o las visitas guiadas por enclaves de Martos han colgado el cartel de completo.

Una afluencia masiva que también ha sido la característica predominante durante el pregón de la fiesta, a cargo del periodista Javier Ruiz, en la que también se ha distinguido como embajador al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes.

A ello ha sumado los desayunos con aceite temprano, la degustación gastronómica con el cocinero Juan José Mesa, del restaurante Radis; actuaciones musicales del grupo Apache y de Irene Martínez; espectáculos flamencos a cargo de Carmen Laguna o la Escuela Municipal de danza marteña, así como iniciativas dirigidas al público infantil.

Tras Martos, la XII Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén se trasladará a la ciudad madrileña de Fuenlabrada, donde permanecerá desde el 14 al 16 de noviembre con la presencia de 35 empresas tanto de aceite, como de productos cosméticos y artesanía del oliva. Igualmente, habrá actividades como catas, desayunos con aceites de oliva virgen extra tempranos o degustaciones de AOVE y productos Degusta Jaén.