El Encuentro de Incubadoras de Alta Tecnología celebrado en Geolit (Jaén)impulsa la creación de una red nacional

MENGÍBAR (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

El IV Encuentro de Incubadoras de Alta Tecnología celebrado en el Parque Científico-Tecnológico Geolit, ubicado en Mengíbar (Jaén), ha acogido grupos de trabajo dirigidos a la creación de una red nacional de estos espacios que buscan potenciar la innovación empresarial y la transferencia de tecnología.

Representantes de una veintena de incubadoras de distintos puntos de España --cuya puesta en marcha ha sido financiada con fondos europeos a través de la Fundación Incyde de las cámaras de comercio españolas-- han asistido a este foro desarrollado en el citado espacio de la Diputación jiennense.

La conferencia de clausura ha estado a cargo de la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teresa Riesgo, bajo el título 'Nuevos enfoques políticos para promover los ecosistemas regionales de innovación'.

Además, en este acto de clausura han intervenido la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, y el subdirector de la Fundación Incyde, José María Párraga, según ha informado la Administración provincial.

En el marco de los grupos de trabajo celebrados, se ha elaborado un documento base sobre los estatutos de la futura red de incubadoras de alta tecnología, además de abordar también las líneas de actuación de la misma.

Igualmente, ha habido una ponencia a cargo de Ángel Llavero, director de Meltio, y distintas empresas que se encuentran en la IAT Matriz de Geolit han presentado los proyectos que están desarrollando en esta instalación.

Una incubadora cuya puesta en marcha ha supuesto una inversión de tres millones de euros cofinanciados con fondos Feder en un 80 por ciento a través de un convenio entre la Administración provincial y la Fundación Incyde.