Estudiantes de movilidad internacional de la Universidad de Jaén conocen el Ayuntamiento y la Diputación

JAÉN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de estudiantes de movilidad internacional de la Universidad de Jaén ha conocido este miércoles el Ayuntamiento de la capital y la Diputación.

Este grupo forma parte de los 600 alumnos que van a estudiar en la Universidad de Jaén (UJA) durante el primer cuatrimestre y estas visitas se enmarcan en los 'Welcome days' o Jornadas de Bienvenida que organiza para el Vicerrectorado de Internacionalización.

Su responsable, José Ignacio Jiménez, ha explicado que "están pensadas para facilitarles orientación en términos académicos". "Pero también poner en valor la importancia que tiene este colectivo para la sociedad jiennense, que es una sociedad abierta y acogedora, y facilitar que estos estudiantes se conviertan en embajadores de nuestra provincia y de nuestra ciudad", ha afirmado.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, que ha recibido a los estudiantes en la Diputación, ha destacado la colaboración permanente entre la Diputación y de la UJA, algo que se refleja también en este programa de movilidad internacional.

Además, ha señalado la importancia que tiene para la provincia de Jaén acoger alumnado de otros países. "Vienen a conocer nuestra cultura, nuestras bondades o nuestra lengua, por lo que a través este tipo de actos contribuimos a facilitar su estancia en nuestra tierra", ha dicho. Tras la recepción, los estudiantes que ha participado han asistido a una visita guiada al Palacio Provincial.

También desde el Ayuntamiento, la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, ha recibido a estudiantes de movilidad. En el acto, celebrado en los Baños del Naranjo, han sido nombrados embajadores de Jaén y se les ha obsequiados con un diploma acreditativo y material promocional turístico de la ciudad, además de ofrecerles el tradicional desayuno de chocolate con churros.

La edil les ha hablado de las bondades de Jaén y ha invitado a conocer la ciudad y a los los jiennenses para que se lleven "una buena impresión" y "cuando vayan a sus países hablen muy bien" de ella.

Así, tras aludir al la conmemoración del 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén, ha animado a conocer toda la grandeza patrimonial y paisajística de la ciudad, y además se empapen de la gastronomía, y oferta cultural. Al hilo, ha anunciado la inminente celebración del Festival de Otoño de Jaén con propuestas teatrales, ópera, música y danza y la Feria de San Lucas, "abierta, accesible y muy divertida".