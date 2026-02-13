La Feria de los Pueblos de Jaén dedicará su undécima edición al cambio climático

Reunión sobre la XI Feria de los Pueblos de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La XI Feria de los Pueblos, que organiza la Diputación de Jaén, se desarrollará entre los próximos 19 y el 22 de marzo y se volverá a dedicar al tema del cambio climático.

La vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, se ha reunido este viernes con alcaldes y alcaldesas y con representantes de las asociaciones para el desarrollo rural (ADR) para comenzar a preparar esta edición.

"Estamos ya en el pistoletazo de salida de la Feria de los Pueblos, en la que es muy importante la participación de todos los municipios y comarcas, porque, además de proponer ideas, realmente el éxito de participación de la feria está en sus manos, ya que son los que hacen que las personas de sus pueblos se animen a asistir e, incluso, ponen autobuses para que visiten la feria", ha explicado.

En cuanto a la temática elegida, Parra ha señalado que "va a tener un contenido especial dadas las circunstancias". En esta línea, se ha referido a "los daños que el temporal está provocando en la agricultura, las instalaciones municipales y en todos los ámbitos".

De ahí que "se haya elegido el tema del cambio climático para esta edición". "Un asunto que ya se había abordado previamente, pero que nos parecía que debíamos volver a tocar porque se palpa, se ve y al mismo tiempo queríamos concienciar a todos los jiennenses que es necesaria su actuación", ha afirmado.

Sobre este particular, ha considerado que "hay muchos ámbitos, desde el familiar al hogar, pasando por las distintas responsabilidades de las administraciones públicas, donde tenemos que implementar medidas".

De este modo, la feria será "un escaparate para mostrar la provincia y hacer un viaje en pocas horas por todos los municipios jiennenses, por sus recursos naturales, por el patrimonio histórico, por la gastronomía, las costumbres y las tradiciones".

EFECTO DIDÁCTICO

Pero también se busca que tenga "un efecto didáctico". "De modo que pongamos en valor el potencial que tiene la provincia de Jaén para luchar contra el cambio climático, con esos 66 millones de olivos que son un magnífico sumidero de CO2 y con nuestros pulmones verdes, los cuatro parques naturales", ha añadido.

Igualmente, será un espacio donde mostrar que se ha contado "con la implicación de los ayuntamientos para implementar medidas dirigidas a luchar contra ese cambio climático". Al hilo, ha recordado que, desde 2020, la Diputación de Jaén forma parte de la Red Española de Ciudades por el Clima y que "se puso en marcha la elaboración de un Plan Provincial para la Lucha contra el Cambio Climático, tal y como establecía el Plan Estratégico de la provincia".

"Una iniciativa que hemos llevado a cabo y que estamos transmitiendo a los ayuntamientos, para los que hemos sacado una convocatoria de 700.000 euros, ya está en la segunda anualidad, para que tengan ayudas a la hora de implementar esas medidas", ha declarado.

Todo esto, según ha comentado, se podrá ver en la Feria de los Pueblos, donde se darán a conocer también "proyectos tan importantes como ese Plan Urgente de Abastecimiento de Infraestructuras Hidráulicas de 206 millones de euros y el plan contra el cambio climático a través de paneles expositivos".

Asimismo, se abordarán las actuaciones ejecutado vinculadas al agua, tanto en depósitos como en conducciones en los distintos ayuntamientos de la provincia. Otra iniciativa que tendrá presencia en esta feria será el Centro de Innovación Territorial (CIT) de la comarca de Segura, desde el que se están ejecutando proyectos como Competiolivar o la Escuela Trashumancia.

TURISMO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

A ello ha sumado los proyectos que la Diputación desarrolla desde el ámbito turístico, los planes de sostenibilidad turística en destino, con iniciativas como el catálogo de empresas de ecoturismo que se presentó este jueves y que "viene a complementar ese eje de transición ecológica que conlleva apoyo al empresariado para que den respuestas eficientes y lleven a cabo buenas prácticas".

De igual modo estarán presentes cuestiones relacionadas con la eficiencia energética, ya que "en todos los edificios que se van remodelando se actúa ya en esa línea", tanto en los parques naturales de Cazorla, Segura y Las Villas como en los de Sierra Mágina y Sierra Morena.

En definitiva, "son tantas y tantas las actuaciones que hay que mostrarlas". "Vamos a hablar de reciclado y de recogida orgánica porque ahora la ciudadanía tiene que concienciarse, ya que eso va a suponer llevar o depositar meno residuos, una medida esencial para pagar y contaminar también menos", ha manifestado. Así, "va a ser una puesta en escena de todas esas buenas prácticas y, sobre todo, una invitación a la concienciación de la ciudadanía".

ZONAS

En la Feria de los Pueblos, además de la zona institucional donde estarán la Diputación, los 97 ayuntamientos agrupados por comarcas y las ADR, habrá otra zona comercial en la que tendrán cabida 110 empresas que mostrarán sus productos, entre ellas las del Degusta Jaén.

"Con todos estos ingredientes, volverá a llenarnos de orgullo, porque refuerza nuestra identidad como provincia, va a ser ese lugar de encuentro donde buscar y reconocer todas nuestras tradiciones y costumbres, y al mismo tiempo ver que la provincia es una tierra de oportunidades donde la tradición, la innovación y el futuro están presentes", ha concluido.