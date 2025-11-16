Finaliza el Factory del Automóvil de Jaén con más de 260 ventas de coches durante la feria

JAÉN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Factory del Automóvil de Jaén ha cerrado sus puertas en la tarde del domingo con "numerosas ventas por parte de todos los expositores y una gran afluencia de público", que han hecho que la feria consiga unos resultados que han dejado satisfechos a todos los implicados, con cerca de 265 coches vendidos.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, en el apartado de ventas las cifras son "muy destacables". En torno a 265 coches vendidos durante los tres días y medio de feria son las cifras "casi definitivas" que se pueden dar a falta aún de contabilizar las últimas ventas de la tarde. En este sentido, las ventas "se incrementan ligeramente con respecto a la edición del año pasado".

En este sentido, todos los concesionarios y marcas presentes "se marchan del salón satisfechos" ya que todos los presentes, han vendido un número de coches "más que destacable, viendo así más que amortizada la inversión hecha para estar presentes en esta feria".

Además, la Diputación de Jaén ha concretado que estos 265 coches son ventas "iniciadas y cerradas en la feria", una cifra que podrá incrementarse con las ventas iniciadas en la feria que se concreten en las próximas semanas. En contexto, las cifras son también "muy positivas", de forma que en torno a 4.200 personas han estado presentes en la feria, superando así en un 5% la cifra del año pasado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Jaén y de Ferias Jaén, Paco Reyes, muestra "una altísima satisfacción" por los buenos resultados obtenidos por este salón en todos los apartados, y ha subrayado que "un año más", este Salón Factory del Automóvil de Jaén "demuestra una progresión más que destacable".

Al hilo, Reyes ha apuntado que el número de concesionarios y marcas "batía el récord de toda su trayectoria con 30 marcas", estando presentes el 90% de los concesionarios de Jaén y demostrando así que "cada vez son más las empresas de automoción que confían en la organización de este evento".