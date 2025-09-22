La financiación europea en el ámbito local centra en Bedmar el XV Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo Rural

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Profundizar en el conocimiento de los instrumentos de financiación europea existentes para el ámbito local, así como en el papel de los principales actores en la captación de fondos comunitarios centra la temática del XV Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo Rural, que se celebra este lunes en Bedmar (Jaén).

Más de 70 personas asisten a la jornada, organizada por la Fundación Estrategias en colaboración con el Ayuntamiento de Bedmar, la UNED-Jaén y la Asociación de Desarrollo Rural (ADR) Sierra Mágina.

El objetivo es que se formen en la búsqueda de financiación europea para proyectos e iniciativas que dinamicen la actividad económica y el empleo en los territorios. Algo para lo que cuentan con la participación de técnicos, investigadores y gestores públicos de diferentes ámbitos.

El presidente de la Diputación de Jaén y de la Fundación Estrategias, Francisco Reyes; el alcalde de Bedmar, Enrique Carreras; el director del Centro Asociado de la UNED en Jaén, Vicente Ruiz; el presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, Antonio Morales; el consejero director del Instituto de Estudios Giennenses, José María Capitán; y el director del curso, Antonio Martín Mesa, han sido los encargados de inaugurarlo.

En este foro, Reyes ha apelado a aprovechar al máximo la oportunidad que representan estos fondos para el desarrollo local en la provincia de Jaén. En este sentido, ha aludido al "mayor volumen de recursos europeos de la historia" con "528,12 millones de euros de fondos Next Generation" comprometidos en la actualidad.

"Fondos que están contribuyendo a la transformación y modernización de nuestro sector turístico, a la digitalización y la sostenibilidad de nuestra economía, que están haciendo más competitivo al tejido productivo, que impulsan la eficiencia energética, que contribuyen a avanzar en la administración electrónica, y que también son sensibles con quienes necesitan mayor atención social", ha afirmado.

Reyes, que ha acompañado por la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, ha recordado que la Diputación está inmersa en la gestión de 38 proyectos que tienenfinanciación europea y que suman una inversión superior a los 59,2 millones de euros.

"Pero, además de esta gestión y de la capacidad de captación de fondos demostrada por la Diputación de Jaén, a través de nuestra Oficina de Fondos Europeos de la que se hablará en el marco de esta jornada, prestamos un eficaz y eficiente soporte técnico y asesoramiento a los ayuntamientos. Porque no es fácil captar la financiación, pero tampoco lo es su gestión y justificación en los plazos que exige la Unión Europea", ha dicho.

Como muestra de este trabajo colaborativo, Reyes se ha referido a la definición de las áreas urbanas funcionales (AUF) para que los municipios pequeños pudieran concurrir a los fondos Feder.

"El Gobierno de España atendió la petición que le trasladamos desde la FEMP para que los fondos europeos llegaran también a los pequeños municipios. Y conseguimos que en este nuevo marco, a diferencia del anterior, puedan optar a estos fondos Feder los municipios menores de 20.000 habitantes", ha comentado.

Para ello, según ha explicado, desde la Diputación jiennense se ha trabajado en la definición de siete áreas urbanas funcionales, en las que se encuentran 61 municipios de la provincial. Además, los 13 municipios de la Sierra de Segura optan a otra línea Feder vinculada al reto demográfico y al mundo rural, a través del Centro de Innovación Territorial (CIT) en Beas de Segura.

Así las cosas, ha insistido en el momento "crucial" en el que se encuentra la provincia. "Que coincide con la planificación del tercer Plan Estratégico que tenemos por delante y que marcará el futuro desarrollo de nuestro territorio", ha añadido.

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS

Por otro lado, el presidente de la Diputación ha valorado la consolidación de este curso, que para esta decimoquinta edición cuenta con expertos de universidades españolas, personal directivo de la Administración General del Estado, de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Jaén, además de con representantes de grupos de desarrollo rural de otras provincias andaluzas.

"Este curso, que celebra su decimoquinta edición, se justifica por la necesidad de seguir formando a profesionales que trabajen en el campo de la planificación estratégica y en el desarrollo de los ámbitos urbano y rural, así como a estudiantes universitarios interesados en especializarse en economía territorial", ha explicado su director y catedrático de Economía Aplicada.

Las conferencias y mesas redondas que se suceden hasta la tarde, giran en torno a la capacidad local para la gestión de los fondos; las fuentes de financiación para el desarrollo de la administración local; la planificación estratégica de los fondos europeos 2021-2027 en Andalucía; los Objetivos 2030; los fondos del Feader y el Leader o la Oficina de Fondos Europeos de la Diputación de Jaén.