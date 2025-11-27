El Foro Lince 2025 muestra el talento y las oportunidades para emprender que existen en la provincia de Jaén

Francisco Reyes interviene en la inauguración del Foro Lince 2025. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Jaén acoge este jueves la novena edición del Laboratorio de Iniciativas de Negocio y Cooperación para Emprender Foro Lince 2025, con el que se pretende "poner en valor y dar visibilidad al emprendimiento y al talento que hay en la provincia de cara a la puesta en marcha de iniciativas empresariales".

Así lo ha resaltado el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, que ha inaugurado este encuentro, al que este año se han presentado 45 proyectos realizados por emprendedores procedentes de 18 municipios jiennenses.

Acompañado por el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, y responsables de algunas de las entidades que patrocinan esta iniciativa promovida por la Diputación, Reyes ha explicado que, "del total de proyectos presentados, 16 han pasado a la final".

Se trata, según ha destacado, de "proyectos innovadores, donde se ha aportado imaginación y aprovechado las oportunidades que tiene una provincia" como Jaén. Al respecto, ha subrayado que "es una tierra de oportunidades, algo que se ha visto incrementado con la instalación del Cetedex, que está aportando nuevas oportunidades".

"Y estos 45 proyectos que se han presentado a este Foro Lince también lo demuestran", ha asegurado sobre unas propuestas que abarcan "ámbitos muy diversos desde el punto de vista económico".

Reyes ha incididio en que son una demostración de que la provincia de Jaén es "ideal para poner en marcha un proyecto empresarial y personal en el municipio donde cada uno ha nacido, en el caso que así lo quiera". "De esta forma, se crea empleo y riqueza en nuestra tierra, donde hemos sido capaces de dar pasos importantes en los últimos años en cuanto a la diversificación de nuestra economía", ha dicho.

Tras la inauguración del Foro Lince 2025, han podido asistir a la conferencia ofrecida por Daniel Jacinto Garzón, entrenador olímpico de atletismo, especializado en la marcha atlética y entrenador de la doble campeona olímpica María Pérez.

Posteriormente, ha tenido lugar la presentación de las 16 iniciativas empresariales que, bien en fase de proyecto o ya puestas en marcha, han resultado finalistas en la novena edición de este encuentro.