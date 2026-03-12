Geolit incorpora el edificio 'Impulsa Mengíbar' para ofrecer espacio a nuevas empresas

Inauguración del edificio 'Impulsa Mengíbar' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MENGÍBAR (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

El Parque Científico Tecnológico de Geolit, en Mengíbar (Jaén), ha incorporado el edificio 'Impulsa Mengíbar', un nuevo espacio destinado a reforzar el tejido empresarial, fomentar la innovación y contribuir al desarrollo económico jiennense.

En su inauguración, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha apuntado que el nuevo edificio contribuirá a ofrecer más espacio para la instalación de nuevas empresas. La Diputación ha colaborado en la puesta en servicio de este nuevo espacio empresarial, una iniciativa por la que Reyes ha felicitado al Ayuntamiento de Mengíbar, y especialmente a su alcalde, Juan Bravo, "por ver una gran oportunidad en la adquisición de este edificio".

En esta línea, ha resaltado "el gran esfuerzo económico que ha hecho ese consistorio, con más de 1,6 millones de euros invertidos", más aún teniendo en cuenta que "no tiene competencias en emprendimiento y empleo", pero de esta forma "va a posibilitar que una empresa importante se instale en este magnífico edificio ubicado en el Parque Científico Tecnológico de Geolit, que es en este momento el principal espacio productivo que hay en la provincia de Jaén".

El presidente de la Administración provincial ha apuntado que esta infraestructura "se va a poner a disposición de empresarios y empresarias, como lo ha hecho la Diputación hace muy poco tiempo con la incubadora de empresas que alberga a día de hoy a más de 30 empresas o con la compra de dos edificios a la Junta de Andalucía".

Estas iniciativas permitirán que lleguen más empresas a Geolit, "como también lo hará el Cetedex, ya que hay algunas ligadas a este Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación que se han instalado en este parque". Es por ello, por lo que Reyes se ha mostrado convencido de que "lo mejor está por venir".

Por su parte, Juan Bravo ha explicado que la creación de este edificio "es el resultado de una decisión valiente y estratégica del Ayuntamiento de Mengíbar". Estas instalaciones, que en su momento albergaron a la empresa Novasoft, las compró el Ayuntamiento de Mengíbar para "reformarlas, devolverle la vida y darle una nueva utilidad".

Por lo pronto, esta inversión de 1,6 millones de euros "ha dado sus frutos ya", porque ya hay una nueva empresa que "va a iniciar su andadura y que va a generar actividad, empleo y nuevas posibilidades y oportunidades en Jaén".