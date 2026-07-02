Grupos de Corea del Sur, Bulgaria y Senegal participarán en Jaén en el 39º Folk del Mundo

María Espejo, África Colomo y Desirée Amaro en la presentación del 39º Folk del Mundo - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 39ª edición del Festival Internacional de Música, Danza y Canciones Populares 'Folk del Mundo' contará hasta el próximo 8 de julio con actuaciones en ocho municipios de la provincia de Jaén de grupos procedentes de Corea del Sur, Bulgaria y Senegal.

El festival arranca este jueves en Alcaudete con la primera de las actuaciones del cartel de este año. La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado junto a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jaén, María Espejo, y a la presidenta de la Asociación Lola Torres, Desirée Amaro, en la presentación de este festival, en el que colabora la Diputación.

"Estamos hablando de casi cuatro décadas dedicadas al compromiso por la cultura, de apertura al mundo y también de defensa de nuestras tradiciones", ha dicho Colomo. Ha añadido que son casi 40 años en los que Jaén "ha seguido demostrando que es un punto de encuentro entre culturas, donde la música y la danza derriban fronteras y donde el folclore se convierte en un lenguaje universal".

Colomo también ha destacado el trabajo de la Asociación Lola Torres como referente en la conservación, investigación y difusión de las tradiciones populares de la provincia de Jaén. "El folclore no pertenece ni mucho menos al pasado, y de eso la Asociación Lola Torres sabe mucho, sino que está más vivo que nunca", ha dicho Colomo.

Ha puesto el acento en que el folclore "es la memoria de los pueblos, la expresión de nuestra identidad y de nuestra forma de entender la vida" ya que "en cada danza o en cada canción, también en cada traje tradicional, hay una historia que merece la pena seguir siendo contada".

Por último, la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes ha subrayado la interculturalidad que se promueve con este festival porque "hay emociones que se expresan igual, estemos donde estemos, a través de la música, a través del baile y también de las tradiciones populares".

Por su parte, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jaén, María Espejo, ha destacado la colaboración del consistorio de la capital con la organización de este festival que presenta novedades como la actividad 'Baila con nosotros', que tendrá lugar este viernes en el Parque de la Concordia de la ciudad de Jaén y donde participará la Plataforma de Migrantes Latinos de Jaén. "Apostar por nuestro pasado y por nuestras tradiciones es apostar por nuestro futuro", ha apostillado Espejo.

Yongin Folk Arts Troupe, de Corea del Sur; el Conjunto Folclórico Gotse Delchev, de Bulgaria; y el Ballet Jammu, de Senegal, protagonizarán las actuaciones en Alcaudete, Jaén, Jimena, Carboneros, Arjonilla, Pegalajar, Mengíbar y Navas de San Juan.

Este viernes, al mediodía, tendrá lugar el tradicional pasacalles por el centro de la capital jiennense, mientras que el 7 de julio se celebrará en el Centro Cultural Baños Árabes el Gastrofolk, actividad culinaria en la que el chef Marcos Reguera ofrecerá una fusión entre la gastronomía de Jaén y la de Corea del Sur.

Por último, la presidenta de la Asociación Lola Torres, Desirée Amaro, ha sido la encargada de desgranar la programación de esta 39ª edición del Folk del Mundo. "Hacen falta festivales internacionales donde haya convivencia intercultural y donde realmente conozcamos otras culturas y aprendamos a disfrutarlas y a convivir con ellos", ha afirmado Amaro.

Así, ha concluido indicando que "en este momento de rechazo a los migrantes y a los extranjeros, el Folk del Mundo es una manera de acercarnos a otras culturas y la gente de Jaén siempre ha respondido fenomenal".