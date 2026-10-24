Jaén acogerá el próximo mes de marzo la celebración del XII Simposio del Agua de Andalucía

Imagen de la reunión preparatoria del XII Simposio del Agua de Andalucía. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha participado en una reunión preparatoria del XII Simposio del Agua de Andalucía, que tendrá lugar en la capital jiennense entre el 16 y el 18 de marzo de 2027.

Según ha informado la institución provincial en una nota, en este encuentro también han tomado parte representantes de otras entidades que, como la Diputación de Jaén, están implicadas en la organización de este congreso, como el Ayuntamiento de Jaén, la Universidad de Jaén, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Geológico y Minero de España, la Asociación por el Agua en Andalucía y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Este simposio, que se viene celebrando desde el año 1981 en diferentes localizaciones de la geografía de Andalucía, es "uno de los eventos de mayor proyección en cuanto al estudio de este bien tan limitado como necesario que es el agua", según ha remarcado José Luis Hidalgo.

De ahí "la importancia de esta reunión preparatoria en la que han participado responsables de distintas disciplinas científicas y técnicas, relacionadas todas ellas con el conocimiento y la gestión del agua", ha apostillado el diputado, quien ha añadido que "nos estamos esmerando al máximo para que este simposio sea todo un éxito, también desde el punto de vista organizativo, porque entendemos que tendrá una importante repercusión para la ciudad de Jaén y para toda nuestra provincia".

Por su parte, el concejal de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Jaén, Francisco Lechuga, que también ha tomado parte en esta reunión, ha incidido en que en este congreso se presentarán "importantes comunicaciones y ponencias y se celebrarán mesas redondas centradas en el ámbito de la gestión y del ciclo urbano del agua y también de la utilización de este recurso desde el punto de vista del sector agrario".

En esta línea, ha resaltado que es un foro idóneo para "poner en valor los importantes recursos hídricos que tiene no solamente nuestra ciudad, sino la provincia en general, fundamentalmente procedentes de aguas subterráneas".

De igual modo, avanza que también se hablará del sistema Víboras-Quiebrajano del que se abastece la capital y de la historia de Jaén en torno al agua, entre otros temas.