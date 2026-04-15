Jaén capital será en enero de 2027 sede del 74º Campeonato Mundial de Ornitología

Presentación del 74º Campeonato Mundial de Ornitología - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La capital jiennense será sede del 74º Campeonato Mundial de Ornitología que se desarrollará del 11 al 25 de enero de 2027 en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos de Jaén.

Para el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, "es un orgullo y una gran oportunidad para esta provincia el que este campeonato se celebre en nuestra tierra", al tiempo que ha agradecido a las tres federaciones la organización en la capital jiennense de este evento.

"Se trata de una cita muy importante por el número de personas, criadores, aficionados, jueces, organizadores y visitantes que van a llegar a Jaén procedentes de distintas partes del mundo", ha señalado el presidente de la Diputación de Jaén.

A la presentación han asistido también el presidente de la Confederación Ornitológica Mundial (COM), Carlos Ramoa, el presidente y el vicepresidente de la Federación Ornitología de Andalucía (FOA), Antonio Romero y Francisco Fontanilla, respectivamente, así como el presidente de la Federación de Ornitológica de la Comunidad Valenciana, Roger Beltrán, además del alcalde de Jaén, Julio Millán.

En el 74º Campeonato Mundial de Ornitología se podrán contemplar más de 20.000 aves domésticas y se prevé que se den cita más de 1.200 los criadores procedentes de más de 25 países, además de contar con la participación de más de 150 estands comerciales.

Se calcula que asistirán entre 15.000 y 20.000 personas "que no sólo conocerán directamente cuáles son las bondades desde el punto de vista turístico que tiene una provincia como la nuestra, sino que esto conlleva un retorno económico inmediato en hoteles, restauración o consumo que se calcula por encima de los 2,5 millones de euros", ha destacado Reyes.

En este sentido, este evento "va a suponer la ocupación de hoteles en prácticamente toda la provincia, gente que va a estar en Úbeda y en Baeza, en Linares o en otros puntos los espacios naturales jiennenses y van a poder contemplar cuál es la oferta turística con la que contamos en una provincia como Jaén" como "las ciudades Patrimonio de la Humanidad, los parques naturales, la Ruta de los Castillos y las Batallas o el oleoturismo".

En esta misma línea, el presidente de la COM ha puesto de relieve la idoneidad de la capital jiennense para acoger este campeonato mundial, que "es la actividad más importante" de las que desarrolla esta confederación compuesta por 57 países de los cinco continentes.

"No siempre es posible celebrarlo en una ciudad que, además de las condiciones técnicas de infraestructuras para acoger un evento como éste, también lo acompaña una historia, un centro urbano monumental, que permita una visita turística para quien va a asistir al evento", ha apuntado Carlos Ramoa.

Ramoa ha remarcado también la importancia que tiene para España ser sede de nuevo de este evento, que tuvo lugar en Bélgica en su anterior edición. Ha añadido que "España es hoy día uno de los países líderes en el mundo de la ornitología deportiva en todos sus aspectos, en el aspecto de la calidad de los ejemplares, en el aspecto técnico de apreciación de las mismas por los jueces españoles y también en la cultura de organización y presentación de los concursos".

"Creemos que en enero vamos a tener todos los ingredientes para que este campeonato sea un evento de prestigio para la ornitología española y mundial, así como para esta región y esta ciudad", ha asegurado Ramoa.

Por su parte, tanto el presidente de la Federación Ornitológica de Andalucía como su homólogo de Valencia han mostrado su satisfacción por la celebración de este evento en Jaén. "Estas federaciones van a dar el 100% para que este campeonato mundial sea uno de los mejores de la historia, poniendo a Jaén en lo más alto a nivel mundial", ha señalado Roger Beltrán.