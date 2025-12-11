'Jaén por Industria' reconoce a 60 empresas y destaca el potencial industrial de la provincia

III Gala de 'Jaén por Industria'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha participado en la tarde de este jueves en la entrega de distinciones a las cerca de 60 empresas que se han adherido este año a la estrategia 'Jaén por Industria', un acto enmarcado en el III Encuentro Provincial 'Jaén por Industria' en el que Reyes ha destacado "el músculo industrial" de la provincia y ha apelado a "conocerlo, reconocerlo y fortalecerlo".

En este acto ha estado organizado por la Administración provincial con la colaboración de la Fundación Unicaja y en el que también han participado los diputados de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, y Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco; así como la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín, según ha detallado la institución provincial en una nota.

Por su parte, Reyes ha señalado que "Jaén por Industria se puede decir, aunque solo lleve tres años funcionando, que es una estrategia de éxito que viene a corroborar el potencial industrial de Jaén". "La gran familia de la industria 'Made in Jaén' alcanza ya las 260 empresas, firmas de 23 ramas industriales distintas, lo que demuestra que la industria jiennense es diversa, competitiva y capaz de generar riqueza en el conjunto del territorio", ha valorado.

En su intervención, el presidente de la Diputación ha reconocido que eran "conscientes de su tradición industrial y de su potencial, pero la realidad ha superado nuestras expectativas, porque cada vez son más las empresas de Jaén que destacan a nivel nacional e internacional y que son referentes en sus sectores". Por esta razón, Reyes ha puesto de manifiesto la importancia de visibilizar la realidad industrial de la provincia de Jaén.

Al hilo de lo anterior, ha manifestado que "debemos cambiar la foto fija de la provincia de Jaén. Y no porque no estemos orgullosos de ser los principales productores de aceite de oliva de calidad del mundo, que lo estamos. Sino porque no es real esa foto de una provincia eminentemente agrícola, ya que el peso relativo que tiene el sector industrial en la economía provincial es similar al del sector agrícola y lo mismo ocurre con el empleo".

En este sentido, Reyes ha puesto el acento en algunos indicadores que sustentan su afirmación, como que la industria representaba el 14,67% de la población ocupada en la provincia de Jaén en 2024, el crecimiento en un 4% del número de contratos en el sector industrial o las exportaciones hasta septiembre de este año, donde junto al aceite de oliva, sobresale la venta de material eléctrico y materias plásticas en los mejores datos exportadores de la historia.

"Jaén es una tierra de oportunidades y estamos viviendo el momento de Jaén ya que en los próximos meses se van a ejecutar proyectos que dan respuesta a demandas históricas de esta provincia. Entre ellos, el Cetedex, ese centro tecnológico que construye el Ministerio de Defensa a través del INTA en Jaén y que ya ha puesto a la provincia de Jaén en el mapa de la industria de la defensa", ha recordado el presidente de la Diputación, que ha subrayado su efecto tractor tras el anuncio de varias empresas de la industria de la defensa de su próxima implantación en la provincia de Jaén.

En este contexto, ha explicado que para incentivar la instalación de empresas que generen al menos 15 puestos de trabajo, la Administración provincial volverá a convocar en 2026 las ayudas al empleo intensivo. Además, Reyes ha mencionado que para el próximo ejercicio la Diputación incrementa el presupuesto del área de Empleo y Empresa en un 50% "para poner el foco en el impulso de la política industrial".

Además de distinguir a las nuevas empresas adheridas a la estrategia 'Jaén por Industria', en el marco de este III Encuentro Provincial ha tenido lugar la conferencia 'Cómo repensar el talento y el autoliderazgo en la industria de Jaén', que ha pronunciado Juan Carlos Cubeiro, senior advisor, coach estratégico y experto en talento y liderazgo.