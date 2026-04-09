Javier Perianes ofrecerá el concierto inaugural del Concurso Internacional de Piano Premio 'Jaén'

JAÉN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 67ª edición del Concurso Internacional de Piano Premio 'Jaén', que organiza la Diputación, arranca este jueves con el concierto que ofrecerá el pianista onubense Javier Perianes. A partir de las 20,00 horas este pianista interpretará obras de Chopin, Falla y Albéniz en el Nuevo Teatro Infanta Leonor.

Este recital ha sido presentado por la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y el propio intérprete, que ha repasado "los recuerdos imborrables" que le trae este certamen que ganó hace 25 años y el prestigio internacional que posee este premio que se desarrollará hasta el próximo 18 de abril en la capital jiennense.

En este acto, la responsable cultural de la Diputación ha apuntado que este jueves "tienen lugar dos grandes momentos de este concurso internacional de piano que arranca en la ciudad de Jaén". En concreto, se trata del sorteo que va a determinar el orden de los 60 participantes que en principio tomarán parte este año en el premio.

Aunque han sido 165 intérpretes los que se inscribieron para poder formar parte de este certamen, desde el año pasado lleva a cabo un proceso de preselección previo, una medida que Colomo ha calificado como "buena" para "velar por la máxima calidad de un concurso que crece año tras año".

Esa cifra de inscritos es récord, lo que a juicio de la diputada "demuestra ese interés que despierta dentro y fuera de nuestro país". Colomo ha avanzado que el concierto inaugural "va a ser un recital muy especial" porque Jaén "vuelve a encontrarse con una de las grandes figuras del piano a nivel internacional, que está tocando en grandes salas acompañado por impresionantes orquestas y directores".

Por su parte, el músico onubense ha rememorado el año en que ganó este concurso pianístico. "Pasé por el Conservatorio de Música, que era donde se celebraban las pruebas, y el Teatro Darymelia, que acogió la final, y la verdad es que me vinieron recuerdos muy bonitos", ha resaltado este artista para quien "fue un concurso muy especial, era muy joven, tenía solo 22 años, pero los recuerdos fueron espectaculares".

Ha añadido que en sus recuerdos está una ciudad como Jaén que "se volcaba con el concurso" y el estudiar la prueba final, en la que tocó a Beethoven, "en el garaje de una familia que me dejó el piano para estudiar toda la noche".

Sobre este galardón, ha incidido en que "cambió muchas cosas" en su carrera porque le dio a conocer. "Fue un espaldarazo y, como no me lo esperaba y resultó una gran sorpresa todo aquello, pues supuso un cambio importante, aunque cuando a uno le dan uno de estos premios, más que sentirte reconocido lo que sientes es el reconocimiento de los que han trabajado por ti, de tus profesores", entre los que ha citado a Ana Guijarro y Josep Colón, y también ha tenido palabras para sus padres.

Sobre la trayectoria de este concurso, Perianes ha enfatizado el nivel que tiene, algo que en su opinión se refleja "en el número de participantes que hay cada año y sus nacionalidades" porque "ahí es donde te das cuenta que tiene un prestigio internacional y que además gente de todos los países del mundo viene al concurso de Jaén". .

Por último, en cuanto al concierto que se escuchará esta noche para inaugurar esta edición del Premio 'Jaén' de Piano, ha explicado que coincide con el 150 aniversario de Falla y él había preparado para una gira por Australia, Estados Unidos y Europa, un programa en torno a la figura de Manuel de Falla, pero "poniéndolo en contexto con otros compositores".

De esta forma, "Falla y Chopin protagonizarán la primera parte, porque el primer Falla era muy admirador y muy fan de la música de Chopin"; y luego para la segunda se ha elegido poner en contexto también a Falla con otro grande del piano español como fue Albéniz.

Antes del concierto inaugural se celebrará también en el Teatro Infanta Leonor de Jaén, como ya es tradicional, el sorteo del orden de intervención de los pianistas en este certamen, tras el que se conocerá el número exacto de participantes definitivos de esta edición y el día y la hora en la que tocará cada uno en la primera fase eliminatoria de este certamen pianístico, que se desarrollará desde este viernes y hasta el próximo domingo.