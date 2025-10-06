Una jornada aborda en Jaén la salud y bienestar emocional de la juventud ofreciendo herramientas y formación

JAÉN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 personas inscritas, de 17 provincias y siete comunidades autónomas, participan este lunes en el Campus de Las Lagunillas en la Jornada de Divulgación y Transferencia sobre Salud y Bienestar Emocional, organizada en el marco de la Cátedra Universitaria Promobienestar que impulsan la Universidad de Jaén (UJA) y la Diputación de Jaén.

El acto inaugural ha contado con las intervenciones de la vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento, María Victoria López, la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud de la Diputación de Jaén, Francisca Medina, y el catedrático de Psicología de la UJA y el codirector de la cátedra, el catedrático de Psicología de la UJA Luis Joaquín García.

En su intervención, Mª Victoria López ha apuntado que los problemas emocionales, especialmente la depresión y la ansiedad, son los trastornos de salud mental más comunes en la juventud, representando la adolescencia y la juventud los periodos de especial vulnerabilidad, pues se estima que el 50% de los problemas mentales aparecen antes de los 14 años, y cerca del 75% antes de los 24.

A pesar de ello, ha apuntado que estos problemas emocionales, como la depresión o la soledad no deseada, son, "paradójicamente, los más infradetectados e infratratados". Esta realidad es lo que impulsó la creación, Cátedra Universitaria Promobienestar para la Promoción de la Salud y Bienestar Emocional de las Personas Adolescentes y Jóvenes, "la primera sobre esta temática en todo el territorio nacional, lo que posiciona a Jaén a la vanguardia en el liderazgo del bienestar emocional de nuestra juventud".

Sobre la jornada, Mª Victoria López ha explicado que su objetivo es "trasladar el conocimiento a la acción para reducir el estigma y fortalecer la resiliencia en nuestros jóvenes". Asimismo, ha destacado que el nivel de participación en las mismas "refleja la imperiosa necesidad de este debate y un testimonio del compromiso de la sociedad con la salud emocional de nuestra juventud".

Por su parte, la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud de la Diputación de Jaén, Francisca Medina, ha indicado que no se trata solo de prevención sino también de formación de los propios profesionales que trabajan en los servicios sociales, en sanidad, en educación.

Asimismo, se ha referido a la Cátedra Promobienestar como ejemplo de la apuesta que realiza la Diputación en políticas públicas de juventud, en este caso junto a la UJA, "para poder poner a disposición de la población joven todas esas herramientas, todas esas estratégicas y sobre todo prevenir".

"Estamos a las puertas del 10 de octubre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental, y creo que es muy importante también acabar con esa estigmatización que tienen los problemas de salud mental", ha afirmado Medina.

En este sentido, ha defendido que "es fundamental que los chicos y las chicas lo hablen sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de estigma que haga que, en vez de enfrentarse a esto, lo que provoque es que se retraigan".

Por último, Luis Joaquín García ha resaltado la importancia de la detección temprana, "pero no de personas que ya tienen problemas, sino incluso aquellos jóvenes que se encuentran en una situación de riesgo de desarrollarlos".

En este sentido, y en referencia a las jornadas, ha apuntado que en el transcurso de las mismas se presentarán las iniciativas Procare y Procore, apoyadas por la Diputación de Jaén y la Diputación de Córdoba, por las que cualquier persona puede conocer, a través de una pequeña encuesta, cómo se encuentra su hijo o su hija, y, si se detecta algún tipo de dificultad, poder acceder a un protocolo de ayuda emocional.

"Estas jornadas no son solamente para hablar acerca de salud y bienestar emocional, sino para ofrecer estrategias, tips, recursos, para que las personas, profesiones de la juventud, educación, sanitario o propio alumnado, puedan beneficiarse de tener esas herramientas con profesionales de distintos tipos de ámbitos", ha declarado el director de la Cátedra Promobienestar.