Una jornada analizará el 6 de octubre en Jaén la salud y bienestar emocional en adolescentes y jóvenes

JAÉN 25 Sep. (JAÉN) -

El Aula Magna de la Universidad de Jaén (UJA) acogerá el 6 de octubre la Jornada de Divulgación y Transferencia sobre Salud y Bienestar Emocional en adolescentes y jóvenes.

La actividad, organizada por la Cátedra Universitaria Promobienestar que impulsan la UJA y la Diputación, ha sido presentada este jueves por la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, y la codirectora de esta cátedra, la profesora Lourdes Espinosa.

El encuentro está dirigido a profesionales de la salud y estudiantes universitarios, preferentemente de psicología, trabajo social y educación social, e incluye una conferencia inaugural, dos mesas redondas y cuatro talleres, que serán solo para los profesionales que se dedican a estos temas.

Medina ha valorado la colaboración de la Administración provincial con la UJA en esta cátedra "para promover la salud y el bienestar mental de la juventud". "Es una muestra más del compromiso de la Diputación de Jaén con las políticas dirigidas a este colectivo, que se refuerza con la ejecución de nuestro III Plan de Juventud", ha asegurado.

Una de las líneas de acción más importantes en esta dirección es la que "tiene que ver con la salud mental y el bienestar mental" de la juventud, "de ahí la creación de esta cátedra, que es pionera" en España.

"Ponemos de manifiesto el compromiso de las dos instituciones para seguir desarrollando estrategias que sean innovadoras en materia de salud mental y bienestar juvenil, ya que a ambas entidades nos preocupa y nos ocupa la juventud de nuestra provincia", ha dicho Medina, que ha estado acompañada por la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz.

Esta jornada es uno de los primeros frutos de esta cátedra. Con ella se pretende, según ha explicado Lourdes Espinosa, "mejorar la formación de profesionales y personas que trabajan directamente con la población joven y adolescente, además de transferir conocimiento a la sociedad y compartir buenas prácticas y acciones divulgativas para generar impacto real y duradero".

"Responde a las necesidades y las demandas que tienen los profesionales que están trabajando día a día en contacto con las familias, con los jóvenes, con otros profesionales, para atender diferentes aspectos de la salud", ha afirmado.

De esta forma, la jornada del 6 de octubre incluirá una conferencia inaugural titulada '¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué haces? Hablando de salud mental en adolescentes y jóvenes', que ofrecerá la propia Lourdes Espinosa.

A continuación, se desarrollará una mesa redonda sobre salud y bienestar emocional desde una perspectiva holística, interdisciplinar e intersectorial, y otra acerca de avances y recursos disponibles en salud y bienestar emocional para población adolescente y joven adulta.

Por la tarde, se han programado cuatro talleres de formación, en los que se abordarán cuestiones prácticas de máximo interés como las conductas suicidas y autolesiones en adolescentes y jóvenes; técnicas de regulación emocional para jóvenes y adolescentes; flexibilidad psicológica y competencias emocionales en la parentalidad y manuales y recursos prácticos para el abordaje de las dificultades emocionales de jóvenes y adolescentes.

Para participar en este evento de carácter gratuito, el plazo para registrarse estará abierto hasta el 30 de septiembre y se emitirá un certificado de asistencia por parte de la UJA.