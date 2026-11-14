Latorre destaca el reconocimiento a la recuperación del patrimonio de Arjona (Jaén) en los Premios Macael

Juan Latorre recibe el premio - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Arjona (Jaén) ha obtenido el Premio Nacional al proyecto de reforma del Paseo General Muñoz-Cobo, conocido como el Paseo Viejo, en la XXXIX edición de los Premios Macael. El alcalde de Arjona y presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha recogido este reconocimiento, que supone "un importante respaldo nacional" a una actuación municipal de la provincia de Jaén.

Latorre ha manifestado su satisfacción por este galardón y ha señalado que "recibir este reconocimiento es un enorme orgullo para la ciudad de Arjona, pero también para la provincia de Jaén". El presidente de la Diputación ha destacado que se trata de "un premio nacional que reconoce una actuación a nivel municipal, que concede una asociación de empresarios muy prestigiosa en Andalucía y en España".

Asimismo, ha subrayado la importancia de la piedra natural para la recuperación de los espacios públicos, señalando que estos premios permiten "poner en valor el uso de la piedra natural para la recuperación de los espacios públicos en nuestros municipios".

La actuación, promovida por el Ayuntamiento de Arjona y en la que ha colaborado la Diputación Provincial de Jaén a través del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), ha permitido recuperar este espacio histórico conservando su estructura tradicional y sus elementos patrimoniales.

La intervención incorpora más de 2.600 metros cuadrados de solería que combinan mármol gris Sierra Elvira y mármol crema Alborán, integrando además el escudo y el lema de Arjona en el propio pavimento.

En esta edición también han sido premiados proyectos de Estados Unidos, México, Israel y Canadá, reflejo del carácter internacional de unos galardones en los que Arjona ha obtenido el Premio Nacional.

Los Premios Macael, organizados por la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía desde 1985, son unos de los principales reconocimientos del sector de la piedra natural y distinguen proyectos e iniciativas de ámbito nacional e internacional relacionados con la arquitectura, el diseño y el uso de este material.