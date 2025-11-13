Luis Parras recibe el Premio de Investigación Agraria del IEG por su estudio sobre el olivar y el cambio climático

JAÉN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Jaén y responsable del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), Francisca Medina, ha entregado en la tarde de este jueves el Premio de Investigación Agraria y Medioambiental 2025 al investigador torrecampeño Luis Parras.

Según ha informado la institución provincial en una nota, l acto, celebrado en el Aula de Cultura del Palacio Provincial, reconoció el trabajo titulado 'El olivar, una prioridad política para garantizar la renta de los agricultores y alcanzar la neutralidad climática en Andalucía. Oportunidades y limitaciones del olivar Giennense ante el Euro Carbon Credits'. El galardón está dotado con 3.500 euros y la publicación de la investigación en una tirada de 300 ejemplares.

Francisca Medina ha enmarcado que este premio forma parte de las iniciativas del IEG para fomentar la investigación sobre temas relacionados con la provincia de Jaén. Por su parte, Luis Parras agradeció al Instituto la concesión del galardón y afirmó que el estudio "reúne el trabajo que llevo realizando durante más de 25 años de investigación".

El estudio analiza el impacto del Reglamento (UE) 2024/3012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, sobre la certificación de absorciones permanentes de carbono, carbonocultura y almacenamiento de carbono en productos. Según Parras, esta normativa puede constituir una oportunidad para los olivareros jiennenses, al mejorar potencialmente sus ingresos a corto plazo y la gestión de sus explotaciones a medio y largo plazo.

Luis Parras Alcántara es catedrático de Química Agrícola, Edafología y Microbiología en la Universidad de Córdoba. Doctor en Ciencias Ambientales, fue finalista del Premio de Investigación Agraria y Medioambiental del IEG en 2002 con su tesis doctoral y es miembro de la Soil Sciences Division de la European Geosciences Union.