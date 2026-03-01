Madrid acoge muestra 'Bajo la piel del sur' organizada por Galería Renace y con la colaboración de la Diputación de Jaén

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y la directora de la Galería Renace, Patricia Galgani, presentes en el anuncio de la exposición 'Bajo la piel del sur' en Madrid. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha colaborado con la Galería Renace de Baeza en la exposición 'Bajo la piel del sur. Entre damas, ídolos y miradas del presente', que podrá visitarse hasta el próximo 23 de marzo en uno de los espacios artísticos de Galería Nueva de la capital de España.

Tal y como ha indicado la institución provincial en una nota, obras de los artistas Santiago Ydañez, Juan Francisco Casas, Maria José Gallardo, Silvia Lermo, Irene Molina y Julia Santa Olalla están presentes en esta muestra, que se celebra de forma paralela a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España 'Arco 2026'.

Con respecto a esta exposición, la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha valorado el trabajo y colaboración entre la Galería Renace y la Diputación "para la puesta en marcha de distintas líneas estratégicas que permiten situar a la provincia de Jaén como un referente en creación, en innovación y en arte contemporáneo".

En esta línea, la responsable cultural de la Administración provincial ha remarcado la puesta en escena de la exposición y ha indicado que se trata de "una muestra que además de contar con la presencia de artistas referentes de nuestra tierra se ha llevado a Madrid en fechas muy señaladas en el calendario cultural internacional con la celebración de Arco 2026".

La muestra 'Bajo la piel del sur', que está comisariada por la crítica e historiadora del arte Teresa Arroyo de la Cruz, toma como punto de partida el legado simbólico y estético íbero para explorar cómo este sustrato cultural sigue latiendo en la producción contemporánea del sur de España.

La exposición propone un diálogo entre tradición y presente, entre memoria e identidad, a través de obras que abordan la figura, el mito, el retrato y las nuevas miradas sobre el cuerpo y el territorio. "El proyecto pone el foco en dos de los artistas más relevantes de la provincia de Jaén, Santiago Ydañez y Juan Francisco Casas, acompañados por cuatro creadoras del sur que destacan con fuerza en la escena actual", ha señalado la directora de la Galería Renace, Patricia Galgani.

Asimismo, ha remarcado que "con esta iniciativa, la Galería Renace reafirma su compromiso con la promoción del arte contemporáneo andaluz y con la visibilización del talento surgido en territorios históricamente vinculados a la cultura íbera, posicionando a Jaén y al sur como referentes activos dentro del panorama artístico actual".

En suma, la inauguración de esta exposición, que ya está abierta al público en Galería Nueva --situado a pocos metros del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y de La Casa Encendida-- tendrá lugar el próximo viernes, 6 de marzo, a partir de las 13,00 horas.