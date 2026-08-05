La marca Degusta Jaén suma ya 309 firmas tras la adhesión de otras nueve empresas

Visita a las instalaciones de Tito Bolivar - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estrategia Degusta Jaén, que impulsó la Diputación de Jaén en 2013 con el objetivo de promocionar la industria agroalimentaria jiennense, suma ya 309 firmas adheridas tras la incorporación de otras nueve empresas.

La diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, ha mostrado su satisfacción por el interés que despierta en el sector agroalimentario contar con este distintivo y ha destacado el peso específico que tiene en la economía y el empleo provincial.

"Impulsamos acciones que diversifican y generan riqueza y empleo, que permiten el arraigo de los jóvenes en nuestra tierra, que ponen en valor y fomentan la rica gastronomía jiennense", ha dicho Uceda. Ha añadido que Degusta Jaén es un distintivo de calidad que "sirve como seña de identidad de las empresas, comercios y restaurantes que cuentan con los mejores productos agroalimentarios de la provincia".

En la actualidad, la familia Degusta Jaén sigue creciendo y el consumidor puede encontrar más de 3.500 referencias de productos. Además, las más de 300 empresas adheridas generan más de 2.500 empleos fijos y directos en los 74 municipios de la provincia donde se encuentran ubicadas, con lo que ello implica de "fijar la población al medio rural".

De hecho, 111 empresas de Degusta Jaén se encuentran en comarcas de montaña --Cazorla, Segura, Sierra Sur y Mágina-- y 105 firmas se ubican en municipios menores de 5.000 habitantes.

De las nueve empresas últimas que se han sumando a Degusta Jaén, cinco son productores, tres comercios y un restaurante. Así, han logrado el distintivo Degusta Jaén Calidad, Patatas Andújar, de Andújar; Ajos Jiménez, de Jamilena; y Cárnicas Lomas Espinosa, de Noalejo.

El sello Degusta Jaén Etiqueta Negra, que se concede a productos que cuentan con otro sello de calidad, se ha otorgado a los aceites de oliva virgen extra Cortijo El Madroño, de Martos; y Arenza, de Bedmar.

Los nuevos comercios a los que se les ha reconocido con la marca Degusta Jaén Etiqueta Oro son Jamoneo, de Jaén; La Despensa del Parque, de Cazorla; y Exclusivas Varón Díaz, de Andújar; mientras que el restaurante que también ha obtenido la marca con Etiqueta Oro es Taberna Don Sancho II, de Jaén.

La diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático ha recordado que la marca Degusta Jaén, con sus cuatro distintivos, da cabida no solo a productores, sino también a los embajadores de estos productos, que son los restauradores y los comercios, que además contribuyen a acercarlos al consumidor.

En este sentido, 147 empresas industrias agroalimentarias cuentan con la marca Degusta Jaén Calidad y otras 68 lucen la marca con Etiqueta Negra, entre las que se encuentran 56 cooperativas y almazaras de aceite. Una treintena de firmas han logrado el distintivo Degusta Jaén Etiqueta Eco, por basar su producción en ecológico, mientras que la Etiqueta Oro ha sido otorgada a 43 comercios y 49 restaurantes.

Además de conceder a empresas y productos el sello de calidad Degusta Jaén, la Diputación Provincial organiza cada año distintas iniciativas dirigidas a favorecer el conocimiento de estos alimentos y fomentar su consumo.

Entre otras, en este 2026 se ha celebrado el V Salón de la Alimentación y Gastronomía Degusta en Jaén, se han entregado los XII Premios Degusta Jaén, se han realizado mercados locales y muestra provinciales de productos de temporada o se ha participado en ferias agroalimentarias.

Junto a estas acciones, se sigue desarrollando el programa Degusta Jaén en tu colegio, en el que ya han participado 75 centros educativos de la provincia, se llevan a cabo visitas a empresas con la actividad Degusta Jaén en su origen, y en el plano estrictamente culinario, se han celebrado las séptimas Jornadas Gastronómicas, con la implicación de 25 restaurantes, y se ha organizado el IV Concurso Gastronómico Degusta Jaén, al que concurrieron cocineros y cocineras de toda España.